Забарний переходить у «ПСЖ». ЗМІ повідомили, коли відбудеться трансфер

Раніше Забарний наполягав, що не приєднається до «ПСЖ», поки в клубі залишається російський воротар

Переговори щодо фінальних деталей угоди ще тривають

Український футболіст Ілля Забарний переходить у «ПСЖ». Як зазначає BBC, контракт підпишуть наступного тижня, пише «Главком»

Український захисник має перейти у французький «Парі Сен-Жермен» з англійського «Борнмута». Парижани готові виплатити англійському клубу компенсацію в розмірі €60 млн. Переговори щодо фінальних деталей угоди ще тривають.

За даними BBC, раніше Забарний наполягав, що не приєднається до «ПСЖ», поки в клубі залишається російський воротар Матвій Сафонов. Варто зазначити, що він продовжує грати за французький клуб.

Раніше стало відомо, що центральний захисник «Борнмуту» та збірної України з футболу Ілля Забарний може перейти до «ПСЖ».

Зазначається, що у понеділок, 2 червня, спортивний радник французького клубу Луїш Кампуш приїхав до Англії, щоб зробити пропозицію щодо трансферу українця.

За даними видання, 22-річний Забарний дав згоду на перехід до «ПСЖ», проте «Борнмут» не має наміру відпускати одного з ключових захисників команди за малу суму.

Як вже повідомлялось, «ПСЖ» розглядали варіант щодо продажу Сафонова, щоб звільнити місце для захисника, але небажання Забарного переїжджати до столиці Франції ускладнює ці плани.