У вівторок можуть відмінити сезон у Серії А



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Футбол за пустих трибун - напівміри AC Milan

Спалах коронавірусу - головний ворог спорту

Поки в Україні лише говорять, в Італії - почали діяти. Міністр спорту країни, що найбільше в Європі постраждала від китайського коронавірусу, пропонує беспрецедентні кроки.

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У неділю, 8 березня, міністр спорту Італії Вінченцо Спадафора просив італійську футбольну федерацію скасувати на невизначений термін матчі чемпіонату через коронавируса.

До цього було вирішено, що всі ігри в Італії будуть проходити без глядачів до 5 квітня.

Оскільки в червні заплановано Євро 2020, такий крок фактично означає не тимчасову зупинку, а повноцінну відміну сезону Серії А, оскільки матчі, що лишилися, фізично неможливо буде зіграти.

Федерація футболу Італії проведе термінові збори у вівторок, 10 березня. Зустріч пройде за зачиненими дверима. На зборах буде розглянуто питання про можливого призупинення Серії А через ситуацію з коронавірусів.

Якщо таке рішення буде схвалено, клуби та організатору чемпіонату втратять колосальні гроші. Але життя, звісно, дорожче.

Також за інформацією La Gazzetta dello Sport, Асоціація гравців (AIC) загрожує оголосити страйк з наступного тижня, якщо питання здоров'я футболістів не буде врахований.

Нагадаємо, Італія є третьою країною за кількістю хворих на китайський коронавірус, офіційно в країні біля 7500 інфікованих та 366 летальних випадків (1492 інфікованих виявили за останні 24 години. За цей самий час 133 людини втратили життя). Через епідемію північні регіони країни нині на карантині - а це 16 млн населення.