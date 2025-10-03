Тенісистка з Франції повернулася до гри після операції зі збільшення грудей

Француженка Додан розповіла, що хірург, який робив операцію, є її давнім знайомим

Французька тенісистка Осеан Додан, колишня 46-та ракетка світу, повернулася на корт після майже річної перерви, пов'язаної з проблемами внутрішнього вуха. Однак за час паузи вона зважилася і на особистий крок, який викликав великий інтерес у ЗМІ – спортсменка відкрито розповіла, що зробила операцію зі збільшення грудей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

На своїй сторінці в Instagram Додан поділилася новиною з уболівальниками, а в інтерв'ю RMC Sport під час турніру в Реймсі вона детально пояснила свій вибір.

«Це мій перший турнір після операції, я не відчуваю дискомфорту і це вже непогано. Насправді, я давно хотіла це зробити. Я скористалася паузою, адже після втручання потрібно зупинятися мінімум на два місяці. Коли йде сезон, це неможливо. Тому я вирішила: раз вже змушена зупинитися на півроку, зроблю те, чого давно хочу. І краще зараз, ніж в 40 років, коли кар'єра буде позаду. Я дуже задоволена, ні про що не шкодую, і це не заважає мені грати», – заявила Осеан.

Тенісистка зізналася, що багато хто її відмовляв від операції, і відповіла на ремарку журналіста про те, що інша тенісистка Сімона Халеп навпаки пішла шляхом зменшення грудей.

«Всі навколо говорили мені: «Ти не зможеш грати!» Таке враження, ніби я поставила собі кавуни (сміється). Груди, звичайно, не маленькі, але для тенісу це не проблема – є спортивні топи. У Сімони Халеп, яку ви згадали, груди були дійсно дуже великі, і це заважало їй на корті. У моєму випадку все по-іншому. Можливо, я перша тенісистка, яка повернулася в тур після такої операції. Але ж хтось повинен бути першим», – сказала Осеан

Француженка також розповіла, що хірург, який робив операцію, є її давнім знайомим: «Він мій друг, він навіть приїжджав до мене на Ролан Гаррос. Ми багато обговорювали, де саме ставити імпланти, як підібрати підтримуючу білизну, щоб це не заважало. Все було передбачено. Я прямо запитала його, і він сказав: «Ні, це тобі не зашкодить». Якби він сказав протилежне – можливо, я б відмовилася. Хоча, хто знає (посміхається)».

Додан додала, що ставиться до цього вибору легко і спокійно.

«Я не ускладнюю собі життя. Я тут, щоб кайфувати, отримувати задоволення від тенісу і від життя. Я така, яка є».

29-річна Осеан Додан зараз посідає 363-тє місце в рейтингу WTA. Цього тижня вона виступає на змаганнях ITF W35 в Реймсі, де вже дійшла до чвертьфіналу.

Нагадаємо, Еліна Світоліна повідомила, що не гратиме до кінця 2025 року.

Причиною такого рішення тенісистка назвала психологічне виснаження, спричинене інтенсивними виступами. Останнім її матчем став поєдинок у Кубку Біллі Джин Кінг проти італійки Жасмін Паоліні, де українка поступилася у трьох сетах.

«Останнім часом я не відчуваю себе собою. Я не в правильному емоційному стані і не відчуваю себе готовою до гри, тому закінчую сезон. За ці роки я зрозуміла, що цей вид спорту – це не гроші, слава чи рейтинг, а бути готовою до боротьби і віддавати всю себе. Зараз я просто не на тому моральному чи емоційному рівні, щоб це робити», – написала Світоліна.

Вона зазначила, що їй потрібен час, щоб відпочити.

«Я даю собі простір, необхідний для зцілення й відновлення замість того, щоб змушувати себе. Коли я знову вийду на корт, я хочу боротись на повну силу й бути найкращою версією себе для фанатів, для тенісу й для себе», – зазначила Еліна.