Мбаппе виграв суд у свого колишнього клубу

Тепер головна зірка французького футболу отримає значну компенсацію

Фінансова та юридична війна між нападником мадридського «Реала» Кіліаном Мбаппе та його колишнім клубом ПСЖ завершилася перемогою футболіста. Про це повідомляє «Главком».

Сьогодні Паризький промисловий трибунал виніс одноголосне рішення, згідно з яким французький гранд зобов’язаний виплатити 26-річному гравцю 61 мільйон євро. Ця сума, за даними журналіста Бена Джейкобса, охоплює заборгованість із заробітної плати за квітень-червень 2024 року, а також невиплачені бонуси за контрактом та відпускні. Окрім фінансових зобов'язань, суд наклав на парижан серйозне репутаційне стягнення: протягом одного місяця клуб має опублікувати повний текст судового рішення на головній сторінці свого офіційного вебсайту. Адвокати Мбаппе висловили повне задоволення таким вердиктом, який підсумував тривале протистояння, що розпочалося після переходу зірки до Мадрида на правах вільного агента.

Конфлікт бере свій початок ще з літа 2024 року, коли Кіліан Мбаппе офіційно приєднався до мадридського «Реала», скориставшись статусом вільного агента після завершення терміну дії своєї угоди з парижанами. Одразу після переїзду до Іспанії зірковий форвард висунув серйозні претензії до колишнього керівництва, публічно заявивши, що ПСЖ грубо порушив умови контракту, проігнорувавши виплату заробітної плати за фінальні місяці його перебування в команді, а також «забувши» перерахувати обіцяний підписний бонус та додаткові преміальні виплати. Юридичні розбірки були надзвичайно напруженими: на певному етапі суд навіть ухвалив тимчасове рішення про накладення арешту на банківські рахунки клубу в межах суми боргу, проте згодом це обмеження було знято. У ході подальших розглядів Мбаппе зіткнувся з серйозним опором і навіть програв одну з апеляцій, що призвело до парадоксальної ситуації: суд не лише відмовив гравцю в частині вимог, а й зобов’язав його виплатити компенсацію клубу за зловживання процесуальними правами та повністю покрити всі чималі судові витрати, понесені в процесі розгляду справи.

Нагадуємо, що у листопаді Мбаппе значно збільшив суму своїх претензій до паризького клубу. Спочатку, у серпні минулого року, Мбаппе подав позов до Французької професійної ліги щодо невиплаченої заборгованості у розмірі 55 мільйонів євро, який він вже виграв у жовтні 2024 року, зобов’язавши ПСЖ виплатити ці кошти. Тепер же, адвокати гравця вимагали від екс-клубу понад 260 мільйонів євро. У відповідь на дії колишнього гравця, ПСЖ подав зустрічний позов, вимагаючи від Кіліана 440 мільйонів євро. Значна частина цієї суми (180 мільйонів євро) становить компенсацію за втрачену можливість трансферу. Клуб посилається на те, що в липні 2023 року футболіст відхилив пропозицію саудівського «Аль-Хіляля» на 300 мільйонів євро, після чого влітку 2024 року перейшов у «Реал» на правах вільного агента, позбавивши ПСЖ значного доходу.