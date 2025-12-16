Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Мбаппе виграв суд у свого колишнього клубу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Мбаппе виграв суд у свого колишнього клубу
Суд ухвалив рішення, що контракт між Мбаппе і ПСЖ не був постійним, а мав чіткий термін
фото: REUTERS/Catherine Steenkeste

Тепер головна зірка французького футболу отримає значну компенсацію

Фінансова та юридична війна між нападником мадридського «Реала» Кіліаном Мбаппе та його колишнім клубом ПСЖ завершилася перемогою футболіста. Про це повідомляє «Главком»

Сьогодні Паризький промисловий трибунал виніс одноголосне рішення, згідно з яким французький гранд зобов’язаний виплатити 26-річному гравцю 61 мільйон євро. Ця сума, за даними журналіста Бена Джейкобса, охоплює заборгованість із заробітної плати за квітень-червень 2024 року, а також невиплачені бонуси за контрактом та відпускні. Окрім фінансових зобов'язань, суд наклав на парижан серйозне репутаційне стягнення: протягом одного місяця клуб має опублікувати повний текст судового рішення на головній сторінці свого офіційного вебсайту. Адвокати Мбаппе висловили повне задоволення таким вердиктом, який підсумував тривале протистояння, що розпочалося після переходу зірки до Мадрида на правах вільного агента.

Конфлікт бере свій початок ще з літа 2024 року, коли Кіліан Мбаппе офіційно приєднався до мадридського «Реала», скориставшись статусом вільного агента після завершення терміну дії своєї угоди з парижанами. Одразу після переїзду до Іспанії зірковий форвард висунув серйозні претензії до колишнього керівництва, публічно заявивши, що ПСЖ грубо порушив умови контракту, проігнорувавши виплату заробітної плати за фінальні місяці його перебування в команді, а також «забувши» перерахувати обіцяний підписний бонус та додаткові преміальні виплати. Юридичні розбірки були надзвичайно напруженими: на певному етапі суд навіть ухвалив тимчасове рішення про накладення арешту на банківські рахунки клубу в межах суми боргу, проте згодом це обмеження було знято. У ході подальших розглядів Мбаппе зіткнувся з серйозним опором і навіть програв одну з апеляцій, що призвело до парадоксальної ситуації: суд не лише відмовив гравцю в частині вимог, а й зобов’язав його виплатити компенсацію клубу за зловживання процесуальними правами та повністю покрити всі чималі судові витрати, понесені в процесі розгляду справи.

Нагадуємо, що у листопаді Мбаппе значно збільшив суму своїх претензій до паризького клубу. Спочатку, у серпні минулого року, Мбаппе подав позов до Французької професійної ліги щодо невиплаченої заборгованості у розмірі 55 мільйонів євро, який він вже виграв у жовтні 2024 року, зобов’язавши ПСЖ виплатити ці кошти. Тепер же, адвокати гравця вимагали від екс-клубу понад 260 мільйонів євро. У відповідь на дії колишнього гравця, ПСЖ подав зустрічний позов, вимагаючи від Кіліана 440 мільйонів євро. Значна частина цієї суми (180 мільйонів євро) становить компенсацію за втрачену можливість трансферу. Клуб посилається на те, що в липні 2023 року футболіст відхилив пропозицію саудівського «Аль-Хіляля» на 300 мільйонів євро, після чого влітку 2024 року перейшов у «Реал» на правах вільного агента, позбавивши ПСЖ значного доходу.

Теги: Кіліан Мбаппе НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мбаппе забив другий найшвидший «покер» в історії Ліги чемпіонів
День вибухових поєдинків. Результати Ліги чемпіонів за 26 листопада
27 листопада, 00:50
Окрім проблем з оплатою, Мбаппе заявляв про моральне знущання з боку клубу
Ставки зростають. Мбаппе та ПСЖ зійдуться в суді щодо розміру компенсації
21 листопада, 22:09
Джон Кордоба виступає за російський «Краснодар» із 2021 року
Російський ексфутболіст зробив расистську заяву щодо легіонерів, які грають у чемпіонаті РФ
Сьогодні, 11:44
Раніше Зубкова було визнано одним з найкращих гравців чемпіонату Туреччини
Зубков знову відзначився результативними діями у чемпіонаті Туреччини
Вчора, 16:33
«Динамо» пробилося до плейоф Юнацької ліги УЄФА
Юнацька ліга УЄФА: «Динамо» зіграло внічию із «Гіберніаном» у матчі-відповіді
11 грудня, 10:48
Де Бук брав участь у двох чемпіонатах світу
Колишній захисник збірної Бельгії з футболу помер через крововилив у мозок
8 грудня, 16:18
У чемпіонаті світу з сокии беруть участь 32 національні команди
Збірна України із сокки здобула розгромну перемогу на чемпіонаті світу
2 грудня, 18:45
«Рома» без Артема Довбика обіграла лідерів турнірної таблиці
Конкурентна боротьба триває. Підсумки п'ятого туру Ліги Європи
28 листопада, 01:19
Кащук був одним зі співавторів виходу збірної України на Олімпійські Ігри-2024
Кащук забив дебютний гол в чемпіонаті Азербайджану 2025/2026
22 листопада, 15:11

Новини

Мбаппе виграв суд у свого колишнього клубу
Мбаппе виграв суд у свого колишнього клубу
Міжнародна федерація санного спорту відсторонила трьох росіян від олімпійської кваліфікації
Міжнародна федерація санного спорту відсторонила трьох росіян від олімпійської кваліфікації
Окупаційна влада Криму конфіскувала майно Усика
Окупаційна влада Криму конфіскувала майно Усика
Зірковий французький футболіст влаштував побачення в Луврі
Зірковий французький футболіст влаштував побачення в Луврі
Санкції в дії. Німецькі силовики затримали тренера «Зеніту» та його дружину
Санкції в дії. Німецькі силовики затримали тренера «Зеніту» та його дружину
Одну з фавориток Олімпійських Ігор-2028 тепер тренуватиме росіянка
Одну з фавориток Олімпійських Ігор-2028 тепер тренуватиме росіянка

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Вчора, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua