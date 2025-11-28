Конкурентна боротьба триває. Підсумки п'ятого туру Ліги Європи

За три тури до кінця етапу ліги відбулася зміна лідера

Підійшов до кінця перший ігровий тиждень у єврокубків після паузи на збірні, і традиційно завершує його огляд Ліги Європи, де також є українське представництво. Про це повідомляє «Главком».

Вчора, на жаль, дві команди з українцями у складі не могли на них розраховувати через травми: Артем Довбик та Олександр Зінченко все ще перебувають у процесі відновлення і не могли б зіграти за «Рому» і «Ноттінгем» відповідно. Але матчі обох цих клубів принесли позитивні результати. Зокрема, «Рома» нарешті вийшла на правильний шлях та продовжила свою серію перемог до чотирьох матчів, обігравши данський Мідтьюланн, який є лідером Ліги Європи на цей момент; а Ноттінгем упевнено переграв шведське Мальме, яке переживає важкі часи у внутрішньому чемпіонаті та ризикує не потрапити у єврокубки наступного сезону. Обидві команди українців покращили своє становище у турнірній таблиці та тепер є сусідами по ній: «Вовчиця» йде п'ятнадцятою, а «лісники» перебувають на шістнадцятому місці.

Цей день також запам'ятався аномально великою кількістю червоних карток: їх було аж п'ять у чотирьох матчах. Зокрема, прямі вилучення отримали Джон Дуран («Фенербахче»), Родріго Залазар («Брага») та Франклін Тебо («Црвена Звезда»), а перебір жовтих відбувся у Саджива Єхезкела («Маккабі Тель-Авів») і Мохаммеда Діоманде («Рейнджерс»).

Щодо турнірної таблиці, то «Мідтьюланн» втратив лідерство, пропустивши вперед «Ліон», який відвантажив шість голів до воріт «Маккабі Тель-Авіва»; одразу ж за ними йде «Астон Вілла». Досить близько до прохідної зони перебуває болгарський «Лудогорець», який сьогодні неочікувано обіграв іспанську «Сельту» з рахунком 3:2 та поступається прохідному місцю, «Базелю», лише за різницею у три пропущені м'ячі.

Наступні поєдинки цього турніру відбудуться 11 грудня.

Ліга конференцій 2025/2026. Етап ліги. П'ятий тур

«Рома» – «Мітьюлланд» 2:1 (1:0)

Голи: Ель Айнауї, 7, Ель Шараві, 83 – Паулінью, 86

«Ноттінгем» – «Мальме» 3:0 (2:0)

Голи: Єйтс, 27, Калімуендо, 44, Міленкович, 59

«Астон Вілла» – «Янг Бойз» 2:1 (2:0)

Голи: Мален, 27, 42 – Монтейро, 90

«Вікторія Пльзень» – "Фрайбург" 0:0 (0:0)

«Лілль» – «Динамо Загреб» 4:0 (2:0)

Голи: Андраде, 21, Мукау, 36, Ігамане, 69, Андре, 86

«Лудогорець» – «Сельта» 3:2 (1:0)

Голи: Станич, 11, 49, 62 – Дуран, 70, Ель Абделауї, 90+6

ПАОК – «Бранн» 1:1 (0:0)

Голи: Іванушец, 64 – Корнвіг, 89

«Порту» – «Ніцца» 3:0 (2:0)

Голи: Вейга, 1, 33, Саму, 61

«Феєнорд» – «Селтік» 1:3 (1:2)

Голи: Уеда, 11 – Янг, 31, Хатате, 43, Нюгрен, 82

«Фенербахче» – «Ференцварош» 1:1 (0:0)

Голи: Таліска, 69 – Варга, 66

«Бетіс» – «Утрехт» 2:1 (1:0)

Голи: Кучо, 42, Еззальзулі, 50 – Родрігес, 55

«Болонья» – «Зальцбург» 4:1 (1:1)

Голи: Одгор, 26, Даллінга, 51, Бернардескі, 53, Орсоліні, 86 – Вертессен, 33

«Генк» – «Базель» 2:1 (2:0)

Голи: Хьон, 14, Каретсас, 45+2 – Отеле, 57

«Гоу Ехед Іглс» – «Штутгарт» 0:4 (0:2)

Голи: Левелінг, 20, 35, Ель-Ханнус, 59, Буанані, 90+3

«Маккабі Тель-Авів» – «Ліон» 0:6 (0:3)

Голи: Абнер, 4, Толіссо, 25, 51, 54, Ніакате, 35, Карабец, 62

«Панатінаїкос» – «Штурм» 2:1 (1:1)

Голи: Свідерський, 18, Калабрія, 74 – Кітеїшвілі, 34

«Рейнджерс» – «Брага» 1:1 (1:0)

Голи: Таверньє, 45+3 – Гонсало, 69

«Црвена Звезда» – «ФКСБ» 1:0 (1:0)

Голи: Бруно Дуарте, 50

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».