Кащук забив дебютний гол в чемпіонаті Азербайджану 2025/2026

Кащук був одним зі співавторів виходу збірної України на Олімпійські Ігри-2024

Екс-гравець молодіжної збірної України водинадцяте в кар'єрі відзначився за свій клуб

Український півзахисник Олексій Кащук відзначився результативною дією за свій клуб «Карабах», забивши перший гол у поточному розіграші чемпіонату Азербайджану. Про це повідомляє «Главком».

Це сталося у виїзному поєдинку 12-го туру Прем'єр-ліги цієї країни, де «Карабах» здобув перемогу над «Сумгаїтом» із рахунком 4:2. Олексій Кащук з'явився на полі на 78-й хвилині, замінивши партнера. Уже в компенсований час, після невдалої спроби асисту, коли його партнер не реалізував вихід віч-на-віч, український футболіст сам поставив крапку у грі.

Він отримав прострільну передачу з лівого флангу, випередив захисника і у падінні точно пробив у ворота, встановивши остаточний рахунок 4:2 на 90+3 хвилині. Цей м’яч став для Кащука першим у національному чемпіонаті за «Карабах» у поточному сезоні. До цього вінгер, який є вихованцем «Шахтаря» та раніше грав за «Маріуполь» та «Сабах», забивав лише у єврокубках (у кваліфікації та основному етапі Ліги чемпіонів), зокрема, його останній гол був зафіксований два місяці тому у грі проти «Бенфіки».

Після цієї перемоги «Карабах» продовжує лідирувати у турнірній таблиці азербайджанського чемпіонату. Наступний важливий матч команда проведе вже 25 листопада у Лізі чемпіонів проти італійського «Наполі».

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».