День вибухових поєдинків. Результати Ліги чемпіонів за 26 листопада

Команди подарували вболівальникам справжню гольову феєрію

У середу, 26 листопада, продовжився п'ятий тур головного клубного турніру Європи. Про це повідомляє «Главком».

За весь ігровий день було забито 42 м'ячі, тобто в середньому на кожен матч прийшлося понад 3 голи. Цьому сприяло те, що не відбулося ані жодної безгольової нічиєї, ані жодної перемоги 1:0, тобто для здобуття трьох очок необхідно було забивати два і більше рази.

Найбільшу увагу для українців мали протистояння ПСЖ Іллі Забарного та мадридського «Реала», за який грає Андрій Лунін. І обидва ці поєдинки були насиченими гольовими моментами: французький клуб завдяки хеттрику від Вітіньї зумів зупинити опір «Тоттенгема», в якого в попередніх чотирьох матчах було дві перемоги та дві нічиї, а вершкових суттєво витягнув Кіліан Мбаппе, який оформив «покер», у несподівано конкурентному матчі проти «Олімпіакоса». Щодо внеску українців, то Забарний вийшов на поле лише на четвертій хвилині компенсованого часу, замінивши героя матчу Вітінью та зігравши одну хвилину, а Андрій Лунін тричі пропустив від греків, виконавши при цьому п'ять сейвів.

Але й інші ігри були не менш цікавими. Зокрема, «Кайрат», який вдруге в історії своєї країни вийшов до основного раунду Ліги чемпіонів, намагався в останні десять хвилин відігратися проти «Копенгагена». І йому це майже вдалося, але все ж таки казахи знову зазнали поразки (2:3) і йдуть наразі передостанніми з одним заліковим балом.

Головним протистоянням туру стала зустріч «Арсенала» та «Баварії», бо обидві команди були непереможними і розігрували між собою проміжне перше місце у турнірній таблиці. Перший тайм завершився мирно, бо і «каноніри», і «баварці» мали один забитий м'яч, але далі саме англійський колектив диктував гру навіть в умовах пресингу від німців – підопічні Мікеля Артети забили двічі у другому таймі (3:1) та вийшли на одноосібну першу позицію етапу ліги.

Найбільш неочікуваним результатом дня стала розгромна поразка «Ліверпуля» від ПСВ. Хоча Домінік Собослай зумів зрівняти рахунок у першому таймі для переможців Ліги чемпіонів сезону 2018/2019, його команда пропустила тричі за наступні 45 хвилин (1:4). Це продовжило невдалу серію угорця, адже два тижні тому його збірна не вийшла до плейоф відбору до Чемпіонату світу-2026 і не зіграє на світовій першості.

Після завершення п'ятого туру на восьму позицію (дає прохід до 1/8 фіналу без необхідності грати 1/16) вийшов португальський «Спортинг», який обіграв «Брюгге». Останні два прохідних місця до сітки на вибування посідають «Монако» та «Пафос», які сьогодні зіграли в результативну нічию (2:2). Наступний тур Ліги чемпіонів почнеться 9 грудня і стане останнім у цьому календарному році в цьому єврокубку.

Ліга чемпіонів. Етап ліги. П'ятий тур (26 листопада)

«Олімпіакос» – «Реал» 3:4 (1:3)

Голи: Шикінью, 8, Таремі, 52, Ель-Каабі, 81 – Мбаппе, 22, 24, 29, 60

ПСЖ – «Тоттенгем» 5:3 (1:1)

Голи: Вітінья, 45, 53, 77, Руїс, 59, Пачо, 65 – Рішарлісон, 35, Коло Муані, 50, 72

«Копенгаген» – «Кайрат» 3:2 (1:0)

Голи: Дадасон, 26, Ларссон, 59, Роберт, 73 – Сатпаєв, 81, Байбек, 90

«Пафос» – «Монако» 2:2 (1:2)

Голи: Луїс, 18, Салісу (автогол) – Мінаміно, 5, Балогун, 26

«Айнтрахт» – «Аталанта» 0:3 (0:0)

Голи: Лукман, 60, Едерсон, 62, Де Кетеларе, 65

«Арсенал» – «Баварія» 3:1 (1:1)

Голи: Тімбер, 22, Мадуеке, 69, Мартінеллі, 76 – Карл, 32

«Атлетіко» – «Інтер» 2:1 (1:0)

Голи: Альварес, 9, Хіменес, 90+3 – Зелінський, 54

«Ліверпуль» – ПСВ 1:4 (1:1)

Голи: Собослай, 16 – Перішич, 6, Тіл, 56, Дріуеш, 73, 90+1

«Спортинг» – «Брюгге» 3:0 (2:0)

Голи: Кендра, 24, Суарес, 31, Трінкау, 70

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».