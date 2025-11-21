Головна Спорт Новини
Ставки зростають. Мбаппе та ПСЖ зійдуться в суді щодо розміру компенсації

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Ставки зростають. Мбаппе та ПСЖ зійдуться в суді щодо розміру компенсації
Окрім проблем з оплатою, Мбаппе заявляв про моральне знущання з боку клубу
фото: REUTERS/Susana Vera

Сторони мають суттєві претензії одне до одної

Судова тяганина між нападником мадридського «Реала» Кіліаном Мбаппе та його колишнім клубом ПСЖ досягла піку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

У листопаді футболіст значно збільшив суму своїх претензій до паризького клубу. Спочатку, у серпні минулого року, Мбаппе подав позов до Французької професійної ліги щодо невиплаченої заборгованості у розмірі 55 мільйонів євро, який він вже виграв у жовтні 2024 року, зобов’язавши ПСЖ виплатити ці кошти. Тепер же, адвокати гравця вимагають від екс-клубу понад 260 мільйонів євро.

Вони обґрунтовують таке колосальне збільшення суми необхідністю перекваліфікувати його строковий контракт на постійний. Така юридична зміна, на їхню думку, автоматично тягне за собою компенсацію за незаконне звільнення, а також виплату недоплаченої заробітної плати, бонусів та вихідної допомоги. Радники футболіста наголошують, що Мбаппе лише прагне реалізації своїх законних прав, як і будь-який інший найманий працівник. Крім того, він вимагає відшкодування збитків за нібито моральне цькування та порушення клубом обов'язку добросовісності.

У відповідь на дії колишнього гравця, ПСЖ подав зустрічний позов, вимагаючи від Кіліана 440 мільйонів євро. Значна частина цієї суми (180 мільйонів євро) становить компенсацію за втрачену можливість трансферу. Клуб посилається на те, що в липні 2023 року футболіст відхилив пропозицію саудівського «Аль-Хіляля» на 300 мільйонів євро, після чого влітку 2024 року перейшов у «Реал» на правах вільного агента, позбавивши ПСЖ значного доходу.

Клуб надав суду докази, які, на його думку, свідчать про недобросовісність дій гравця: він нібито приховував своє рішення не продовжувати контракт протягом майже одинадцяти місяців (з липня 2022 по червень 2023 року), що унеможливило організацію його продажу. ПСЖ також вимагає відшкодування за порушення правил добросовісності під час переговорів, невиконання умов контракту, а також за шкоду репутації та іміджу. Керівництво клубу запевнило, що протягом року прагнуло мирного врегулювання спору, щоб усі сторони могли рухатися далі у дусі співпраці та довіри. Рішення суду щодо позову Мбаппе очікується вже у грудні.

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кіліан Мбаппе ФК Парі Сен-Жермен

