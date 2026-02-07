Медалі Олімпійських Ігор-2026 стали найдорожчими в історії проведення змагань

У 1912 році медалі з чистого золота коштували менш, ніж 20 доларів

Престижність нагород зросла з урахуванням ситуації у світі

Атлети, які піднімуться на п’єдестал зимових Олімпійських ігор в Італії, отримають нагороди, вартість яких б’є всі історичні рекорди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Причини подорожчання медалей

Завдяки стрімкому зростанню цін на дорогоцінні метали, медалі «Мілан-Кортіна-2026» стали найдорожчими за всю історію Олімпіад. З моменту завершення Олімпіади в Парижі у липні 2024 року ціни на золото зросли на 107%, а на срібло – на приголомшливі 200%. Це безпосередньо вплинуло на собівартість нагород.

Тепер золота медаль оцінюється приблизно у $2300 (понад 90 000 грн), це вдвічі більше, ніж вартість золотої медалі на Іграх у Парижі. Золота медаль насправді складається переважно зі срібла (вага 506 г). Чистого золота в ній лише 6 грамів – рівно стільки, скільки вимагає регламент МОК для покриття. Останні медалі з чистого золота вручали ще у 1912 році в Стокгольмі.

Срібна медаль ж коштує близько $1400 (понад 55 000 грн), що втричі перевищує її ціну дворічної давнини. Бронзова нагорода, яка виготовлена з міді, має вартість лише $5.60 (близько 230 грн).

Хто виробляє нагороди?

Виготовленням усіх 1146 медалей (для Олімпійських та Паралімпійських ігор) займається Італійський державний монетний двір та Поліграфічний інститут у Римі. Ця установа, що зазвичай друкує гроші та цінні папери Італії, підійшла до замовлення як до ювелірного мистецтва.

Дизайн та приховані деталі медалей

Нагороди виконані у стилі італійського авангарду 60-70-х років. Дизайн розробляла внутрішня команда оргкомітету під керівництвом Раффаелли Панньє. Медаль візуально розділена на дві частини – гладку (дзеркальну) та рельєфну (матову). Це символ єдності Мілана та Кортіни-д'Ампеццо, міста та гір, а також атлета та його команди. Окрім цього, похилі візерунки та об’ємні краї створюють відчуття постійного руху та динаміки. Також варто зазначити, що на звороті кожної медалі викарбувано назву дисципліни та місце проведення змагань. На паралімпійських нагородах також нанесено напис шрифтом Брайля.

Нагадаємо, що Олімпіада-2026 стане менш прибутковою, ніж очікувалося. За кілька днів до церемонії відкриття Олімпійських Ігор-2026 генеральний директор оргкомітету Андреа Варньє офіційно визнав: бюджет заходу значно перевищив початкові розрахунки, а фінансова ситуація залишалася критичною протягом усього підготовчого циклу.