Організатори все ще допрацьвують певні спортивні арени до відкриття Олімпіади-2026 у п'ятницю, 6 лютого

Організатори стикнулися з перевищенням низки витрат

За кілька днів до церемонії відкриття Олімпійських Ігор-2026 генеральний директор оргкомітету Андреа Варньє офіційно визнав: бюджет заходу значно перевищив початкові розрахунки, а фінансова ситуація залишалася критичною протягом усього підготовчого циклу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Основні фінансові показники

Якщо у 2019 році під час подання заявки операційні витрати оцінювалися в 1,3 мільярда доларів, то станом на лютий 2026 року ця цифра зросла до понад 1,7 мільярда доларів. Проте це лише верхівка айсберга, адже загальний бюджет разом з інфраструктурними проєктами сягнув позначки у 5,2 мільярда євро.

Левову частку фінансування, близько 3,5 мільярда євро, склали державні кошти Італії. Уряд Ломбардії та Венето був змушений постійно дотувати будівництво, оскільки вартість матеріалів та енергоносіїв стрімко зростала. Найбільш суперечливим об'єктом став санно-бобслейний центр у Кортіні-д'Ампеццо. Попри протести МОК, який рекомендував використовувати існуючі траси в Австрії, Швейцарії чи навіть США для економії коштів, Італія витратила понад 120 мільйонів євро на зведення власного об'єкта.

Оргкомітет опинився в режимі надзвичайної ситуації, намагаючись завершити хокейні арени та медіацентри в умовах дефіциту ліквідності та жорсткого тиску з боку підрядників. Хоча італійська влада очікує економічного ефекту в 5,3 мільярда євро за рахунок туризму, критики вказували на те, що багато інфраструктурних об'єктів не будуть готові до старту Ігор.

Інші ризики

Окрім фінансового тягаря, організатори зіткнулися з труднощами в управлінні турніром. Олімпіада-2026 є найбільш територіально роз'єднаною в історії: змагання розкидані на площі 22 тисячі квадратних кілометрів між Міланом, Кортіною та Антгольцом. Це спричинило логістичний колапс: деякі ключові транспортні вузли та канатні дороги не встигли добудувати, що змушує фанатів годинами пересуватися гірськими серпантинами. Ситуацію ускладнюють кліматичні зміни – аномально теплі температури на низьких висотах змушують організаторів використовувати тисячі тонн штучного снігу, що потребує додаткових витрат енергії та води. Через поспіх та економію глядачі зіткнулися з дефіцитом житла, ціни на яке в Альпах злетіли уп'ятеро, що ставить під загрозу комфорт вболівальників та загальну атмосферу свята.

Нагадаємо, що на важливій для українців локації Олімпіади-2026 медіаменеджеркою працюватиме росіянка. На зимовій Олімпіаді-2026 медіаменеджеркою локації біатлонного турніру в Антгольц-Антерсельві призначено росіянку Ольгу Лаєву.