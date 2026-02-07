Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Коцар у слоупстайлі зупинилася за два кроки від фіналу Олімпіади

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Коцар у слоупстайлі зупинилася за два кроки від фіналу Олімпіади
Катерина Коцар завершила виступи на 14 місці
скріншот: Суспільне Спорт

Фінал змагань у слоупстайлі пройде 9 лютого 2026 року

Сьогодні, 7 лютого 2026 року, 25-річна українська фристайлістка Катерина Коцар виступила у кваліфікації слоупстайлу на Олімпіаді-2026. Про це інформує «Главком».

Як виступила Коцар

У першій спробі Коцар набрала 36,03 бали. У другій спробі українка набрала 50,78 бала.

У підсумку вона посіла 14 місце. До фіналу вийшли топ-12 спортсменок за підсумками кваліфікації.

Фінал у слоупстайлі пройде 9 лютого 2026 року.

На Катерину Коцар ще чекає виступ у біг-ейрі.

Читайте також:

Участь України у церемонії відкриття Олімпіади

На церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026, що відбулися одразу у кількох італійських локаціях – Мілані та Кортіні-д’Ампеццо, ключовою частиною шоу традиційно став парад націй.

На стадіоні «Сан-Сіро» у Мілані синьо-жовтий прапор України несла дебютантка Олімпійських ігор, 21-річна представниця шорт-треку Єлизавета Сидьорко.

Для спортсменки цей вихід став особливо емоційним – її батько служить у лавах Збройних сил України.

«Я не думала, що саме мені довірять нести прапор. В Україні є багато більш відомих спортсменів, але я впевнена, що тато пишається мною – і тим, що я тут, і тим, що представляю країну», — зізналася Сидьорко в коментарі Національному олімпійському комітету.

Ще однією зіркою міланської частини церемонії став фігурист Кирило Марсак. Український представник одиночного катання виконав запальні рухи на початку урочистого проходу, запаливши публіку. 

Паралельно в Кортіні-д’Ампеццо прапороносцем України став Владислав Гераскевич – перший в історії український скелетоніст.

Теги: Олімпіада фристайл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році розпочалося саме в період дії олімпійського перемирʼя
52 дні миру: ООН закликала зупинити війни на час Олімпіади
31 сiчня, 01:50
Мартін Гернат грає за ярославський «Локомотив»
Троє хокеїстів з російського чемпіонату зіграють за збірну Словаччини на Олімпіаді
8 сiчня, 17:39
Росіяни перетворили анексований Крим на свою тренувальну базу – збори тут вони проводили у 2022, 2023, 2024 та 2025 роках
Російські фристайлісти, які незаконно відвідували Крим, пропустять Олімпіаду-2026
19 сiчня, 11:44
У Латвії не хочуть бачити виступи росіян під час Олімпіади
Латвійські канали вмикатимуть рекламу під час виступу росіян на Олімпіаді-2026
21 сiчня, 13:59
Батько Наді Пастернак має українське коріння
Швейцарська бобслеїстка почала плакати, відповідаючи на питання про ситуацію в Україні
3 лютого, 13:14
Катерина Коцар представлятиме Україну на Олімпіаді-2026
Фристайлістка Коцар: Моя швидкість в момент вильоту з трампліна – близько 80 км/год
4 лютого, 14:06
Фристайліст Котовський та скелетоніст Клименко – найкращі спортсмени січня за версією НОК України
НОК назвав найкращих спортсменів і тренерів січня
4 лютого, 14:16
Дмитро Підручний є одним з лідерів збірної України з біатлону
Біатлон на Олімпіаді-2026: календар змагань та розклад трансляцій
5 лютого, 15:42
Росіяни пронесли прапор країни-агресора на стадіон і ходили з ним нижнім ярусом трибун
На церемонії відкриття Олімпіади з'явився російський прапор
Сьогодні, 11:57

Новини

Коцар у слоупстайлі зупинилася за два кроки від фіналу Олімпіади
Коцар у слоупстайлі зупинилася за два кроки від фіналу Олімпіади
На церемонії відкриття Олімпіади з'явився російський прапор
На церемонії відкриття Олімпіади з'явився російський прапор
Американські ковзанярки підкорили мережу виглядом змагальної форми від Кардаш'ян
Американські ковзанярки підкорили мережу виглядом змагальної форми від Кардаш'ян
Олімпіада 2026. Результати українців у день офіційного початку Ігор
Олімпіада 2026. Результати українців у день офіційного початку Ігор
Глядачі освистали віцепрезидента США Венса на церемонії відкриття Олімпіади
Глядачі освистали віцепрезидента США Венса на церемонії відкриття Олімпіади
Збірна України яскраво з'явилася на церемонії відкриття Олімпіади: подробиці
Збірна України яскраво з'явилася на церемонії відкриття Олімпіади: подробиці

Новини

В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
Сьогодні, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
Вчора, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Вчора, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Вчора, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
5 лютого, 17:56

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua