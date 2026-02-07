Коцар у слоупстайлі зупинилася за два кроки від фіналу Олімпіади

Фінал змагань у слоупстайлі пройде 9 лютого 2026 року

Сьогодні, 7 лютого 2026 року, 25-річна українська фристайлістка Катерина Коцар виступила у кваліфікації слоупстайлу на Олімпіаді-2026. Про це інформує «Главком».

Як виступила Коцар

У першій спробі Коцар набрала 36,03 бали. У другій спробі українка набрала 50,78 бала.

У підсумку вона посіла 14 місце. До фіналу вийшли топ-12 спортсменок за підсумками кваліфікації.

Фінал у слоупстайлі пройде 9 лютого 2026 року.

На Катерину Коцар ще чекає виступ у біг-ейрі.

Участь України у церемонії відкриття Олімпіади

На церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026, що відбулися одразу у кількох італійських локаціях – Мілані та Кортіні-д’Ампеццо, ключовою частиною шоу традиційно став парад націй.

На стадіоні «Сан-Сіро» у Мілані синьо-жовтий прапор України несла дебютантка Олімпійських ігор, 21-річна представниця шорт-треку Єлизавета Сидьорко.

Для спортсменки цей вихід став особливо емоційним – її батько служить у лавах Збройних сил України.

«Я не думала, що саме мені довірять нести прапор. В Україні є багато більш відомих спортсменів, але я впевнена, що тато пишається мною – і тим, що я тут, і тим, що представляю країну», — зізналася Сидьорко в коментарі Національному олімпійському комітету.

Ще однією зіркою міланської частини церемонії став фігурист Кирило Марсак. Український представник одиночного катання виконав запальні рухи на початку урочистого проходу, запаливши публіку.

Паралельно в Кортіні-д’Ампеццо прапороносцем України став Владислав Гераскевич – перший в історії український скелетоніст.