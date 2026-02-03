Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Пропагандист Губернієв назвав «лицемірною» заяву президента Італії про олімпійське перемир'я

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Пропагандист Губернієв назвав «лицемірною» заяву президента Італії про олімпійське перемир'я
Губернієв був одним із ведучих пропагандистського мітингу на підтримку війни проти України, який відбувся 18 березня 2022 року

Губернієв: До Італії їдуть лише 13 наших спортсменів, а її президент пропонує укласти олімпійське перемир'я

Російський пропагандист Дмитро Губернієв відреагував на ініціативу президента Італії Серджо Маттарелли щодо олімпійського перемир'я. Про це повідомляє «Главком».

Що сказав Губернієв

«Президент Італії запропонував оголосити олімпійське перемир'я? Очевидно, що така заява – звичайні порожні слова. Мало сказати подібне, важливіше після цього ще на щось вплинути. Найкраще б такі заяви звучали від людей, які реально можуть щось змінити. Ось буквально вчора президент ФІФА Інфантіно запропонував повернути росіян у світовий футбол. Якщо він цього хоче, нехай щось зробить, а не просто про це заявить. Така сама історія з Олімпіадою: до Італії їдуть лише 13 наших спортсменів, а її президент пропонує укласти олімпійське перемир'я. Дуже лицемірна заява з його боку», – сказав Губернієв у розмові з пропагандистами.

Санкції ЄС проти Губернієва

Губернієв був одним із ведучих пропагандистського мітингу на підтримку війни проти України, який відбувся 18 березня 2022 року на стадіоні «Лужники» у Москві.

Губернієв нещодавно потрапив до списку російських пропагандистів, проти яких запроваджено санкції ЄС, разом із Катериною Андрєєвою, Павлом Зарубіним та Марією Сіттель.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Теги: Олімпіада олімпійські ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заборона на пронесення російських прапорів діє на змагальних майданчиках, у медіацентрі та Олімпійському селищі
МОК заборонив проносити російські прапори на олімпійські об'єкти
Сьогодні, 12:02
Ліцензії здобули Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець
Україна здобула дві ліцензії на Олімпіаду-2026 у лижному двоборстві
20 сiчня, 18:04
Лаєва планувала працювати у Парижі-2024, але була відсторонена
На важливій для українців локації Олімпіади-2026 медіаменеджеркою працюватиме росіянка
14 сiчня, 19:57
Брат Колесника служить у ЗСУ, а родина щодня перебуває під обстрілами в Харкові
Колишній українець Колесник представить США на Олімпіаді-2026
12 сiчня, 18:03
Минулого сезону Україна виборола першу в історії медаль Кубка світу в естафеті
Українська команда виборола сім олімпійських ліцензій у санному спорті
12 сiчня, 13:06
Очільницею МОК з Кірсті Ковентрі
МОК натиснув на федерацію санного спорту, щоб росіяни змогли поїхати на Олімпіаду – джерело
8 сiчня, 20:33
Спортивні події 2026 року
Коли і за кого вболівати українцям. Календар головних спортивних подій 2026 року
8 сiчня, 15:00
Владислав є одним з лідерів зимового спорту України: він зупинився за крок від медалей на Чемпіонаті світу-2025
НОК назвав ім'я першого прапороносця України на Олімпіаді-2026
6 сiчня, 22:23
Мартін Гернат грає за ярославський «Локомотив»
За збірні Словаччини і Франції на Олімпіаді зіграють хокеїсти з російського чемпіонату
6 сiчня, 17:26

Новини

Пропагандист Губернієв назвав «лицемірною» заяву президента Італії про олімпійське перемир'я
Пропагандист Губернієв назвав «лицемірною» заяву президента Італії про олімпійське перемир'я
Український футболіст потрапив до команди туру чемпіонату Польщі
Український футболіст потрапив до команди туру чемпіонату Польщі
«Баварія» домовилася про новий контракт з одним із найдорожчих гравців клубу
«Баварія» домовилася про новий контракт з одним із найдорожчих гравців клубу
Компанія Universal дозволила фігуристу з Іспанії виступати під музику з «Міньйонів» на Олімпіаді
Компанія Universal дозволила фігуристу з Іспанії виступати під музику з «Міньйонів» на Олімпіаді
Довбик може втратити місце в заявці «Роми» на Лігу Європи
Довбик може втратити місце в заявці «Роми» на Лігу Європи
Суперзірка українського спорту повідомила про вагітність
Суперзірка українського спорту повідомила про вагітність

Новини

Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
Вчора, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Вчора, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua