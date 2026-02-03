Пропагандист Губернієв назвав «лицемірною» заяву президента Італії про олімпійське перемир'я

Губернієв був одним із ведучих пропагандистського мітингу на підтримку війни проти України, який відбувся 18 березня 2022 року

Губернієв: До Італії їдуть лише 13 наших спортсменів, а її президент пропонує укласти олімпійське перемир'я

Російський пропагандист Дмитро Губернієв відреагував на ініціативу президента Італії Серджо Маттарелли щодо олімпійського перемир'я. Про це повідомляє «Главком».

Що сказав Губернієв

«Президент Італії запропонував оголосити олімпійське перемир'я? Очевидно, що така заява – звичайні порожні слова. Мало сказати подібне, важливіше після цього ще на щось вплинути. Найкраще б такі заяви звучали від людей, які реально можуть щось змінити. Ось буквально вчора президент ФІФА Інфантіно запропонував повернути росіян у світовий футбол. Якщо він цього хоче, нехай щось зробить, а не просто про це заявить. Така сама історія з Олімпіадою: до Італії їдуть лише 13 наших спортсменів, а її президент пропонує укласти олімпійське перемир'я. Дуже лицемірна заява з його боку», – сказав Губернієв у розмові з пропагандистами.

Санкції ЄС проти Губернієва

Губернієв був одним із ведучих пропагандистського мітингу на підтримку війни проти України, який відбувся 18 березня 2022 року на стадіоні «Лужники» у Москві.

Губернієв нещодавно потрапив до списку російських пропагандистів, проти яких запроваджено санкції ЄС, разом із Катериною Андрєєвою, Павлом Зарубіним та Марією Сіттель.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.