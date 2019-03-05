Володимиру Кличку пропонують 40 млн доларів за повернення в бокс



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Володимир Кличко Getty Images

Медіаплатформа DAZN готова заплатити українцю кругленьку суму

Стрімінгова платформа DAZN запропонувала Володимиру Кличку гарантований контракт в розмірі 40 мільйонів доларів за повернення в ринг. Про це стало відомо Sportarena.

Щоб заробити ці гроші, українець повинен провести три поєдинки. Перший бій планується організувати в Німеччині проти суперника, який входить в топ-10 світового рейтингу. Другий і третій - в Лондоні на стадіоні Вемблі з британцями Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі.

Один з пунктів контракту свідчить, що обов'язковою умовою проведення наступного бою є перемога в попередній зустрічі. Як стверджує джерело, в разі отримання позитивної відповіді від Кличка, DAZN вирішить з ESPN, з яким нещодавно підписав угоду Тайсон Ф'юрі, питання про трансляцію їхнього можливого реваншу. Не виключено, що платформа і телеканал транслюватимуть бій одночасно.

Крім гарантованого контракту, Володимир також отримає відсоток відрахувань з доходів за телеправа в другому і третьому поєдинку, які планується транслювати в форматі pay-per-view (плати і дивись).

Згідно з пропозицією від DAZN, всі три бої можуть відбутися в 2019 році - в травні, вересні та грудні. У разі трьох перемог поспіль Володимиру буде запропоновано стати амбассадором компанії.



Власником DAZN є уродженець України Льон Блаватник. Льон (Леонід) народився в Одесі в 1957 році, а в 1978-му разом з родиною емігрував з СРСР в США.