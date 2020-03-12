НБА: Ліга провела останні матчі сезону (дуже схоже на те)



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НБА, можливо, зіграла останні матчі сезону

Такий варіант цілком можливий, адже зупиника через коронавірус може тривати як завгодно довго

В ніч на четвер, 12 березня, перед тим, як оголосити про зупинку сезону в НБА, встигли зіграти чотири матчі

«Філадельфія» - «Детройт» 124 - 106

Лідер «Сіксерс» Джоел Ембіїд повернувся у гру після двох тижнів у лазареті. Камерунець традиційно домінував (30+14 підбирань) - у команде Сві Михайлюка шансів було жодних, втім, вони особливо й не пручалися. Українець, до речі, провів непоганий матч - 16 очок+4 передачі+2 перехоплення, але відсоток влучань досі не тішить - лише 3 з 9 дальні. Проте, програв «Детройт» не через це. Просто команди зовсім іншого рівня.

«Нью-Йорк» - «Атланта» 136 - 131 (ОТ)

У битві двох аутсайдерів, які не знають, що таке захист, перемогу святкували ті, в кого новий тренер.

«Шарлотт» - «Маямі» 109 - 98

«Маямі» сиплеться й програє аутсайдеру.

«Даллас» - «Денвер» 113- 97

Головним героєм матчу став найвищий гравець ліги - Бобан Мар’яновіч. Сербський гігант (31+17 підбирань), чий зріст становить 224 см, дав доброго прочухана своєму земляку Ніколі Йокічу (14+13+8). Допоміг Бобану словенець Лука Дончіч (28+6+9+2 перехоплення)

«Юта» - «Оклахома-Сіті» - скасовано

Всі гравці та глядачі нині на карантині - дякувати Руді Гоберу, що не зважав на правила безпеки.

«Новий Орлеан» - «Сакраменто» - скасовано