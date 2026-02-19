Головна Спорт Новини
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 18 лютого

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Мелле ван'т Ваут піднявся на подіум разом зі своїм братом Єнсом, який вже двічі встиг стати олімпійським чемпіоном
фото: Reuters

Перенесення змагань через складні погодні умови зробило дванадцятий день Ігор одним з найбільш насичених

У середу, 18 лютого, відбулися чергові медальні змагання Олімпіади 2026. Про це повідомляє «Главком».

У дванадцятий змагальний день у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо було розіграно дев'ять комплектів нагород у шести різних видах спорту. Спортсмени змагалися за медалі у фристайлі, біатлоні, лижних перегонах, сноубордингу, шорт-треку та гірськолижному спорті. 

Нижче ви можете побачити список усіх медалістів сьогоднішнього дня. На жаль, Україна поки що має у своєму активі нуль нагород, але за наступні п'ять днів це може цілком змінитися. 

Читайте також: Де і коли вболівати за Україну? Гід по Олімпіаді 2026: розклад змагань

Усі медалісти 18 лютого

Вид спорту Дисципліна Золото Срібло Бронза
Лижні перегони Командний спринт, чоловіки Йонна Сундлінг, Майя Дальквіст (Швеція) Надя Келін, Надін Фендріх (Швейцарія) Лаура Гіммлер, Колетта Ридзек (Німеччина)
Лижні перегони Командний спринт, жінки Айнар Гедегарт, Йоганнес Гесфлот Клебо (Норвегія) Бен Огден, Гус Шумахер (США) Еліа Барп, Федеріко Пеллегріно (Італія)
Сноубординг Слоупстайл, чоловіки Їмінь Су (Китай) Тайга Хасегава (Японія) Джейк Кантер (США)
Гірські лижі Слалом, жінки Мікаела Шиффрін (США) Каміль Раст (Швейцарія) Анна Свенн Ларссон (Швеція)
Фристайл Лижна акробатика, жінки Меньтао Су (Китай) Даніель Скотт (Австралія) Ці Шао (Китай)
Біатлон Естафета, жінки Франція Швеція Норвегія
Сноубординг Слоупстайл, жінки Марі Фукада (Японія) Зої Садовськи-Синнотт (Нова Зеландія) Кокомо Мурасе (Японія)
Шорт-трек Естафета, жінки Південна Корея Італія Канада
Шорт-трек 500, чоловіки Стівен Дюбуа (Канада) Мелле ван'т Ваут (Нідерланди) Єнс ван'т Ваут (Нідерланди)

Підсумки медальних дисциплін

У лижних перегонах командні спринти відзначилися доволі передбачуваними перемогами головних фаворитів – Норвегії у чоловіків та Швеції у жінок. Варто відзначити, що за норвежців в тандем до легендарного Йоганнеса Гесфлота Клебо поставили не його доброго друга Еріка Вальнеса, а представника дистанційних перегонів Айнара Гедегарта. У підсумку рішення виправдало себе, адже спортсмен зумів протриматися свої три зміни, щоб його напарник зумів виграти чергове золото. У жінок, попри майже беззаперечне золото для Йонни Сундлінг та Майї Дальквіст, воно стало першим для країни за 20 років. Символічно, що минулого разу так високо представниці Скандинавії на Олімпіаді були в Турині. 

У сноубордингу Су Їмінь зумів зробити те, що йому не вдалося в бігейрі - виграти золото. Щоправда, відбулося це у слоупстайлі завдяки блискучій першій спробі, яка і вирішила долю переможця. Лише на 28 сотих йому поступився японець Тайга Хасегава, а третім став американець Джейк Кантер. На противагу цьому не зуміла захистити свій титул Пекіна новозеландка Зої Садовськи-Синнотт. Вона знову програла фінал японці, якою виявилася 19-річна Марі Фукада. Третьою стала олімпійська чемпіонка бігейру Кокомо Мурасе. 

У гірськолижному спорті слалом став великою перевіркою для однієї з найкращих. Йдеться про американку Мікаелу Шиффрін, яка сенсаційно не здобула до моменту заключної дисципліни жодної нагороди. На старт вона виходила з гірким досвідом виступу в парній комбінації, де невдало виступила у спеціальному слаломі та лишила США без нагород. Проте попередні невдачі ніяк не вплинули на Шиффрін: американка пройшла обидві свої спроби бездоганно, завоювавши своє друге золото після 12-річної паузи. Другою стала Каміль Раст, а третьою – шведка Анна Свенн-Ларссон, у якої в кар'єрі було срібло домашнього Чемпіонату світу в Оре. 

У фристайлі перший фінал у лижній акробатиці став абсолютним шоком. Спортсменки підготували дуже складні стрибки, які зуміли виконувати майже бездоганно. Через це щоб потрапити до шістки найкращих необхідно було набирати понад 100 балів, що гарантувало б легке золото на етапах Кубка світу чи навіть світових першостях. Серед цього конвеєра блискучих спроб найкращою виявилася олімпійська чемпіонка 2022 року Меньтао Су, яка першою в історії захистила статус найкращої на головному форумі. Срібло виборола австралійка Даніель Скотт, яка ще на початку сезону навіть не виконувала потрійні сальто через проблеми зі здоров'ям. Бронзовою ж стала інша китаянка Ці Шао. 

У біатлоні команда Франції знову продовжує свою домінацію на турнірі. Як і в чоловічій естафеті, францкженки отримали коло штрафу на ранніх етапах. Але його вдалося настільки швидко відіграти, що запас на фініші склав понад 50 секунд. Швеція зуміла зібратися і обійти у близькій боротьбі Норвегію, яка в підсумку фінішувала третьою без однієї зі своїх лідерок Інгрід-Ландмарк Тандревольд.  

У шорт-треку обидва фінали містили значні сенсації. Відкривала медальну сесію жіноча естафета на 3000 м, де команда Нідерландів традиційно вважалася фавориткою. Особливо це було логічним через наявність у складі дворазової олімпійської чемпіонки Ксандри Фельзебур. Проте фінал у помаранчевих не пішов: вони почали занадто спокійно, йшовши на другому-третьому місці, а потім на одному з етапів впали, що відкинуло їх з боротьби за топ-3. Цією помилкою зуміла скористатися команда Південної Кореї, яка обійшла італійок та канадійок і виборола сенсаційне золото.

Закривав змагальний день фінал на 500-метрівці у чоловіків. Цей старт був останньою можливістю проявити себе для головної надії команди Канади Вільяма Данджину. Але ця Олімпіада ніби проклята для нього: спершу він фінішував поза трійкою найкращих, а потім і був дискваліфікований через порушення правил. Щоправда, золото таки Канаді дісталося, адже Стівен Дюбуа провів блискучий заїзд і випередив двох нідерландських братів ван'т Ваутів – Мелле, для якого ця медаль перша у кар'єрі, та Єнса, який є дворазовим олімпійським чемпіоном. 

Читайте також:

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Після дванадцятого дня Норвегія вже дійшла до позначки у 15 золотих медалей. Силами Мікаели Шиффрін США відірвалося від Нідерландів, але Швеція та Франція суттєво наблизилися до трійки найкращих. Перестало щастити з золотими медалями швейцарцям, які після потужного старту ризикують випасти з десятки. 

Нагадаємо, що в тринадцятий день Олімпіади 2026 буде розіграно сім комплектів нагород

