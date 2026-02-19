Олімпіада 2026. Усі медалісти за 18 лютого
Перенесення змагань через складні погодні умови зробило дванадцятий день Ігор одним з найбільш насичених
У середу, 18 лютого, відбулися чергові медальні змагання Олімпіади 2026. Про це повідомляє «Главком».
У дванадцятий змагальний день у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо було розіграно дев'ять комплектів нагород у шести різних видах спорту. Спортсмени змагалися за медалі у фристайлі, біатлоні, лижних перегонах, сноубордингу, шорт-треку та гірськолижному спорті.
Нижче ви можете побачити список усіх медалістів сьогоднішнього дня. На жаль, Україна поки що має у своєму активі нуль нагород, але за наступні п'ять днів це може цілком змінитися.
Усі медалісти 18 лютого
|Вид спорту
|Дисципліна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Лижні перегони
|Командний спринт, чоловіки
|Йонна Сундлінг, Майя Дальквіст (Швеція)
|Надя Келін, Надін Фендріх (Швейцарія)
|Лаура Гіммлер, Колетта Ридзек (Німеччина)
|Лижні перегони
|Командний спринт, жінки
|Айнар Гедегарт, Йоганнес Гесфлот Клебо (Норвегія)
|Бен Огден, Гус Шумахер (США)
|Еліа Барп, Федеріко Пеллегріно (Італія)
|Сноубординг
|Слоупстайл, чоловіки
|Їмінь Су (Китай)
|Тайга Хасегава (Японія)
|Джейк Кантер (США)
|Гірські лижі
|Слалом, жінки
|Мікаела Шиффрін (США)
|Каміль Раст (Швейцарія)
|Анна Свенн Ларссон (Швеція)
|Фристайл
|Лижна акробатика, жінки
|Меньтао Су (Китай)
|Даніель Скотт (Австралія)
|Ці Шао (Китай)
|Біатлон
|Естафета, жінки
|Франція
|Швеція
|Норвегія
|Сноубординг
|Слоупстайл, жінки
|Марі Фукада (Японія)
|Зої Садовськи-Синнотт (Нова Зеландія)
|Кокомо Мурасе (Японія)
|Шорт-трек
|Естафета, жінки
|Південна Корея
|Італія
|Канада
|Шорт-трек
|500, чоловіки
|Стівен Дюбуа (Канада)
|Мелле ван'т Ваут (Нідерланди)
|Єнс ван'т Ваут (Нідерланди)
Підсумки медальних дисциплін
У лижних перегонах командні спринти відзначилися доволі передбачуваними перемогами головних фаворитів – Норвегії у чоловіків та Швеції у жінок. Варто відзначити, що за норвежців в тандем до легендарного Йоганнеса Гесфлота Клебо поставили не його доброго друга Еріка Вальнеса, а представника дистанційних перегонів Айнара Гедегарта. У підсумку рішення виправдало себе, адже спортсмен зумів протриматися свої три зміни, щоб його напарник зумів виграти чергове золото. У жінок, попри майже беззаперечне золото для Йонни Сундлінг та Майї Дальквіст, воно стало першим для країни за 20 років. Символічно, що минулого разу так високо представниці Скандинавії на Олімпіаді були в Турині.
У сноубордингу Су Їмінь зумів зробити те, що йому не вдалося в бігейрі - виграти золото. Щоправда, відбулося це у слоупстайлі завдяки блискучій першій спробі, яка і вирішила долю переможця. Лише на 28 сотих йому поступився японець Тайга Хасегава, а третім став американець Джейк Кантер. На противагу цьому не зуміла захистити свій титул Пекіна новозеландка Зої Садовськи-Синнотт. Вона знову програла фінал японці, якою виявилася 19-річна Марі Фукада. Третьою стала олімпійська чемпіонка бігейру Кокомо Мурасе.
У гірськолижному спорті слалом став великою перевіркою для однієї з найкращих. Йдеться про американку Мікаелу Шиффрін, яка сенсаційно не здобула до моменту заключної дисципліни жодної нагороди. На старт вона виходила з гірким досвідом виступу в парній комбінації, де невдало виступила у спеціальному слаломі та лишила США без нагород. Проте попередні невдачі ніяк не вплинули на Шиффрін: американка пройшла обидві свої спроби бездоганно, завоювавши своє друге золото після 12-річної паузи. Другою стала Каміль Раст, а третьою – шведка Анна Свенн-Ларссон, у якої в кар'єрі було срібло домашнього Чемпіонату світу в Оре.
У фристайлі перший фінал у лижній акробатиці став абсолютним шоком. Спортсменки підготували дуже складні стрибки, які зуміли виконувати майже бездоганно. Через це щоб потрапити до шістки найкращих необхідно було набирати понад 100 балів, що гарантувало б легке золото на етапах Кубка світу чи навіть світових першостях. Серед цього конвеєра блискучих спроб найкращою виявилася олімпійська чемпіонка 2022 року Меньтао Су, яка першою в історії захистила статус найкращої на головному форумі. Срібло виборола австралійка Даніель Скотт, яка ще на початку сезону навіть не виконувала потрійні сальто через проблеми зі здоров'ям. Бронзовою ж стала інша китаянка Ці Шао.
У біатлоні команда Франції знову продовжує свою домінацію на турнірі. Як і в чоловічій естафеті, францкженки отримали коло штрафу на ранніх етапах. Але його вдалося настільки швидко відіграти, що запас на фініші склав понад 50 секунд. Швеція зуміла зібратися і обійти у близькій боротьбі Норвегію, яка в підсумку фінішувала третьою без однієї зі своїх лідерок Інгрід-Ландмарк Тандревольд.
У шорт-треку обидва фінали містили значні сенсації. Відкривала медальну сесію жіноча естафета на 3000 м, де команда Нідерландів традиційно вважалася фавориткою. Особливо це було логічним через наявність у складі дворазової олімпійської чемпіонки Ксандри Фельзебур. Проте фінал у помаранчевих не пішов: вони почали занадто спокійно, йшовши на другому-третьому місці, а потім на одному з етапів впали, що відкинуло їх з боротьби за топ-3. Цією помилкою зуміла скористатися команда Південної Кореї, яка обійшла італійок та канадійок і виборола сенсаційне золото.
Закривав змагальний день фінал на 500-метрівці у чоловіків. Цей старт був останньою можливістю проявити себе для головної надії команди Канади Вільяма Данджину. Але ця Олімпіада ніби проклята для нього: спершу він фінішував поза трійкою найкращих, а потім і був дискваліфікований через порушення правил. Щоправда, золото таки Канаді дісталося, адже Стівен Дюбуа провів блискучий заїзд і випередив двох нідерландських братів ван'т Ваутів – Мелле, для якого ця медаль перша у кар'єрі, та Єнса, який є дворазовим олімпійським чемпіоном.
Читайте також:
- Календар Олімпійських ігор 2026: повний розклад змагань по днях
- Де і коли вболівати за Україну? Гід по Олімпіаді 2026: розклад змагань
- Ахметов перерахував Гераскевичу «олімпійські призові»
- Дискваліфікація Гераскевича: PR-директор «Динамо» розповів про реакцію клубу на рішення МОК
- «Підійшла б на якусь позицію в МОК». Гераскевич відреагував на заяву пропагандистки Латиніної
Медальний залік Олімпійських ігор 2026
Після дванадцятого дня Норвегія вже дійшла до позначки у 15 золотих медалей. Силами Мікаели Шиффрін США відірвалося від Нідерландів, але Швеція та Франція суттєво наблизилися до трійки найкращих. Перестало щастити з золотими медалями швейцарцям, які після потужного старту ризикують випасти з десятки.
Нагадаємо, що в тринадцятий день Олімпіади 2026 буде розіграно сім комплектів нагород.
Коментарі — 0