Найгірший результат за 28 років. Як Україна виступила у чоловічій біатлонній естафеті Олімпіади

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Найгірший результат за 28 років. Як Україна виступила у чоловічій біатлонній естафеті Олімпіади
Борковський закінчив свій етап естафети на 14 місці
фото: Reuters

Україна завершила естафету на 16 місці

На Олімпійських іграх завершилася чоловіча біатлонна естафета, за підсумками якої визначилися медалісти у цій дисципліні. Про це повідомляє «Главком».

Хід гонки

Перший етап у складі збірної України розпочав капітан команди Дмитро Підручний.

Висока швидкість стрільби на другому рубежі дозволила Підручному піднятися на шосту позицію та передати естафету Богдану Борковському з відставанням 19,5 секунди.

Борковський під час першої стрільби використав три додаткові патрони й опустився на 12-те місце. На другому рубежі він відпрацював без промахів, однак до передачі естафети втратив ще дві позиції та фінішував 14-м.

Віталій Мандзин упевнено впорався з першою для себе стрільбою, піднявшись на 11-ту позицію. На наступному рубежі він використав додатковий патрон та передав естафету шостим.

Фінішер Тарас Лесюк після першої стрільби втратив п’ять позицій і підійшов до останнього рубежу 11-м. На завершальній стрільбі він змушений був піти на два штрафні кола, що відкинуло Україну на 15-те місце.

У боротьбі за золото на останньому колі зійшлися збірні Франції та Норвегії. У підсумку, саме французи здобули перемогу, вигравши для своєї збірної перше в історії олімпійське золото в чоловічій естафеті.

Олімпійські ігри-2026. Естафета (чоловіки)

  • 1. Франція
  • 2. Норвегія – +9.8 с
  • 3. Швеція – +57.5 с 
    ...
  • 16. Україна – +5:12.2 хв

16 місце – найгірший результат України у чоловічій біатлонній естафеті Олімпіади, починаючи з 1998 року. Тоді наша збірна посіла 18 місце.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що 17 лютого українці мали змагатися у чотирьох дисциплінах

