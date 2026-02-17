Найгірший результат за 28 років. Як Україна виступила у чоловічій біатлонній естафеті Олімпіади
Україна завершила естафету на 16 місці
На Олімпійських іграх завершилася чоловіча біатлонна естафета, за підсумками якої визначилися медалісти у цій дисципліні. Про це повідомляє «Главком».
Хід гонки
Перший етап у складі збірної України розпочав капітан команди Дмитро Підручний.
Висока швидкість стрільби на другому рубежі дозволила Підручному піднятися на шосту позицію та передати естафету Богдану Борковському з відставанням 19,5 секунди.
Борковський під час першої стрільби використав три додаткові патрони й опустився на 12-те місце. На другому рубежі він відпрацював без промахів, однак до передачі естафети втратив ще дві позиції та фінішував 14-м.
Віталій Мандзин упевнено впорався з першою для себе стрільбою, піднявшись на 11-ту позицію. На наступному рубежі він використав додатковий патрон та передав естафету шостим.
Фінішер Тарас Лесюк після першої стрільби втратив п’ять позицій і підійшов до останнього рубежу 11-м. На завершальній стрільбі він змушений був піти на два штрафні кола, що відкинуло Україну на 15-те місце.
У боротьбі за золото на останньому колі зійшлися збірні Франції та Норвегії. У підсумку, саме французи здобули перемогу, вигравши для своєї збірної перше в історії олімпійське золото в чоловічій естафеті.
Олімпійські ігри-2026. Естафета (чоловіки)
- 1. Франція
- 2. Норвегія – +9.8 с
- 3. Швеція – +57.5 с
...
- 16. Україна – +5:12.2 хв
16 місце – найгірший результат України у чоловічій біатлонній естафеті Олімпіади, починаючи з 1998 року. Тоді наша збірна посіла 18 місце.
Медальний залік Олімпійських ігор 2026
Нагадаємо, що 17 лютого українці мали змагатися у чотирьох дисциплінах.
