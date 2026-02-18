Головна Спорт Новини
Жіноча біатлонна естафета на Олімпіаді-2026: прогноз і анонс гонки

Артем Худолєєв, Олеся Садовнича
Артем Худолєєв, Олеся Садовнича
Жіноча біатлонна естафета на Олімпіаді-2026: прогноз і анонс гонки
Дарина Чалик бігтиме заключний етап жіночої естафети на Олімпіаді-2026
фото: AP

Розповідаємо про претендентів на перемогу у жіночій біатлонній естафеті

У середу, 18 лютого 2026 року, о 15:30 за київським часом на зимових Олімпійських іграх стартує жіноча біатлонна естафета. «Главком» знайомить своїх читачів зі складами учасників гонки та шансами збірних на нагороди.

Прогноз букмекерів GGBET на біатлонну змішану естафету

Головним претендентом на перемогу вважається збірна Франції. Здобуття нею золота станом на 10:30 18 лютого 2026 року оцінюється коефіцієнтом 1.6. Ймовірність перемоги Швеції – 2.5, Норвегії – 7, Італії – 8. Відповідні коефіцієнти пропонує GGBET.

Ймовірність здобуття золота збірною України представлена показником 300.

Також пропонується порівняти підсумковий результат наших дівчат з командою Словенії. Зокрема, ймовірність того, що Україна випередить словенок оцінюється коефіцієнтом 1.89. Перемога ж Словенії у цьому протистоянні – 1.8.

Аналіз складу учасників гонки

Головними претендентками на перемогу у жіночій естафеті є чинні чемпіонки світу – збірна Франції. На першому етапі бігтиме Каміль Бене, якій зовсім трохи не вистачило до призового місця в індивідуальній гонці. На решті ж етапів змагатимуться вже титуловані француженки: на другому – Лу Жанмонно (золото, срібло і бронза цієї Олімпіади), на третьому – Осеян Мішлон (срібна призерка), на четвертому – Жулія Сімон (двічі олімпійська чемпіонка).

Претендуватимуть на нагороди і шведська збірна, яка має доволі рівну команду. Попри відсутність особистих нагород, Лінн Гестблом, Анна Маґнуссон, Ельвіра та Ханна Еберг демонстрували хорошу швидкість на трасі. Заважала показати високий результат їм лише стрільба, яка не має стати на заваді у естафеті, оскільки буде можливість використовувати додаткові патрони.

Хороші шанси здобути медалі мають також представниці країни-господарки цих Олімпійських ігор – збірна Італії. Ліза Віттоці та Доротея Вірер мають нагороди у змішаній естафеті, які вдалося здобути, зокрема, завдяки відмінній роботі на вогневих рубежах, що вони намагатимуться продемонструвати і завтра, 18 лютого 2026 року. Ханна Аухенталер і Мікела Карара, хоч і не мають поки таких високих здобутків, у попередніх гонках показали, що перебувають у непоганій формі, і готові до боротьби на своїх етапах.

Можуть претендувати на нагороди і збірні Німеччини та Норвегії.

Склад України на цю гонку: на першому етапі – Олександра Меркушина, на другому – Юлія Джима, на третьому – Христина Дмитренко, на четвертому – Дарина Чалик. У цьому сезоні на етапах Кубка світу українці у естафетах займали 15-те, 10-те та двічі 14-ті місця.

Результати сезону 2025/2026 у жіночих естафетах

  • Естерсунд. Здобула перемогу збірна Франції, на другому місці – Італія, на третьому – Чехія.
  • Гохфільцен. Золото у Швеції, срібло – у Норвегії, бронза – у Німеччини.
  • Обергоф. Тріумфували француженки, на другому місці – збірна Норвегії, на третьому – Німеччина.
  • Нове-Место. Перемогла збірна Норвегії, на другій позиції – італійки, бронзову нагороду виборола збірна Швеції.

Де дивитися біатлонну жіночу естафету

Змішана естафета, як і всі інші біатлонні гонки, в прямому ефірі транслюватиметься на телеканалі та сайті «Суспільне Спорт», а також на регіональних телеканалах Суспільного мовлення.

Розклад змагань з біатлону на Олімпіаді-2026

  • Середа, 18 лютого, 15:45 – естафета, жінки
  • П’ятниця, 20 лютого, 15:15 – мас-старт, чоловіки
  • Субота, 21 лютого, 15:15 – мас-старт, жінки

Читайте також:

Нагадаємо, біатлонна програма Олімпійських ігор 2026 року включає 11 дисциплін: спринт, переслідування, індивідуальні гонки, мас-старти, класичні естафети та змішану естафету.

