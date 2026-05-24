«Мерседес» розпочне Гран-прі Канади двома болідами з першого ряду

Антон Федорців
Джордж Расселл завоював поул у Монреалі
Стайня підтвердила статус найкращої на перших етапах сезону Формули-1

Пілоти команди «Мерседес» Джордж Расселл і Андреа Кімі Антонеллі стартуватимуть першим і другим на Автодромі імені Жиля Вільньова в канадському Монреалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

Напередодні британець виграв кваліфікацію Гран-прі Канади. У фінальному сегменті заїзду він проїхав коло за 1:12,578 хвилини. Расселл випередив партнера по стайні на 0,068 секунди.

За ними в повному складі розташувався чемпіонський «Макларен». Британський гонщик Ландо Норріс показав третій час, а австралієць Оскар Піастрі стартуватиме четвертим. Позаду них опинилися семиразовий чемпіон світу Льюїс Гемілтон («Феррарі») та володар чотирьох титулів Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Основна гонка на Гран-прі Канади відбудеться у неділю, 24 травня. Старт заїзду запланований на 23:00 за київським часом. Торік перемогу в Монреалі відсвяткував Расселл, а компанію на подіумі йому склали Ферстаппен і Антонеллі.

Яка ситуація у загальному заліку пілотів Формули-1

Лідером чемпіонату залишається Антонеллі. Молодий італієць набрав 106 очок. Його найближчий переслідувач – Расселл (88 пунктів). До чільної п'ятірки також входять пілот «Феррарі» Шарль Леклер (63 бали), а також згадані раніше Норріс (58) і Гемілтон (54).

На попередніх чотирьох етапах Антонеллі здобув три перемоги (Китай, Японія, Маямі). Натомість Расселл виграв гонку в Австралії та переміг у двох спринтах (Китай, Канада). У третьому короткому заїзді – в Маямі – тріумфував Норріс.

Яка ситуація у Кубку конструкторів Формули-1

«Мерседес» захопив лідерство в чемпіонаті. Німецько-британська стайня завоювала 180 очок. Також показник сотні пунктів перетнула «Феррарі» – 110 балів. Третім іде «Макларен», пілоти якого набрали 94 очки.

Досі без набраних пунктів залишаються дві стайні – «Кадилак» і «Астон Мартін». Команда «Ауді» набрала два очки. Неподалік розташувався і легендарний «Вільямс» (п'ять пунктів).

До слова, напередодні Расселл виграв спринт на Гран-прі Канади. Британський гонщик випередив співвітчизника Норріса. Третім став лідер сезону Антонеллі.

Нагадаємо, нещодавно Гран-прі Туреччини повернувся у календар Формули-1. «Істанбул Парк» уклав із чемпіонатом контракт на п'ять сезонів. Перший етап відбудеться у 2027 році.

