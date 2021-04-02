Мессі проти Роналду: названі найкращі футболісти незалежно від їхніх позицій на полі
Капітан «Барселони» найкращий з гравців провідних чемпіонатів з початку року
Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) оцінив виступи футболістів з топ-5 ліг за підсумками першої чверті 2021 року.
CIES створив унікальну методику, яка дозволяє оцінювати корисність футболістів незалежно від позиції, на якій вони виступають. У цьому рейтингу оцінювався період з 1 січня 2021 року. CIES дав оцінку футболістам кожного з 98 клубів топ-5 ліг (в АПЛ, Ла Лізі, Серії А (Італія) і Лізі 1 (Франція) – по 20 команд, в Бундеслізі – 18), повідомляє championat. В даний рейтинг увійшли тільки ті футболісти, які з 1 січня провели на полі не менше 2/3 зіграних командою хвилин.
Кращим гравцем на старті 2021 року був визнаний форвард «Барселони» Ліонель Мессі. Аргентинець відіграв 998 хвилин у всіх змаганнях (Примера, Кубок Іспанії, Суперкубок Іспанії, Ліга чемпіонів), його коефіцієнт - 92,5 зі 100. Друге місце ділять нападник «Баварії» Роберт Левандовскі (1106 хвилин) і півзахисник «Челсі» Жоржина (799 хвилин). Рейтинг обох гравців - 89,5 з 100.
Список 10 кращих футболістів першої чверті 2021 року за версією CIES виглядає так:
1. Ліонель Мессі ( «Барселона») – 998 хвилин, рейтинг - 92,5 ;;
2-3. Роберт Левандовський («Баварія») – 1106 хвилин, рейтинг – 89,5;
2-3. Жоржиньо («Челсі») – 799 хвилин, рейтинг – 89,5 ;
4. Рубен Діаш («Манчестер Сіті») – 1335 хвилин, рейтинг – 89,4;
5. Кріштіану Роналду («Ювентус») – 1191 хвилина, рейтинг – 89,3;
6-7. Набіл Фекір («Бетіс») – 892 хвилини на полі, рейтинг – 87,6;
6-7. Тоні Кроос («Реал Мадрид») – 905 хвилин, рейтинг – 87,6;
8. Андре Сілва («Айнтрахт Франкфурт») – 1047 хвилин, рейтинг – 87,4;
9. Лоренцо Інсіньє («Наполі») – 1096 хвилин, рейтинг – 87;
10. Джейдон Санчо («Боруссія» Дортмунд) – 878 хвилин, рейтинг – 86,4.
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