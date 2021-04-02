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    «Парі Сен-Жермен» переписав цінник на Мбаппе і готовий відпустити футболіста

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    Кіліан Мбаппе, схоже, змінить ПСЖ на інший клуб - «Парі Сен-Жермен» переписав цінник на Мбаппе і готовий відпустити футболіста
    Кіліан Мбаппе, схоже, змінить ПСЖ на інший клуб
    Фото з відкритих джерел

    Форвард не поспішає продовжувати контракт з клубом і, ймовірно, змінить команду

    «Парі Сен-Жермен» не може домовитися про продовження контракту з нападаючим Кіліаном Мбаппе. Як повідомляє Le Parisien, клуб незадоволений бажанням Мбаппе прийняти рішення про продовження кар'єри після Євро-2020, яке відбудеться в червні поточного року.

    Як повідомляє джерело, ПСЖ не ризикуватиме і прийме рішення не пізніше закінчення літа, аби не віддати футболіста безкоштовно після закінчення контракту. Повідомляється, що клуб готовий знизити трансферну ціну і продати форварда за € 120-150 млн. Раніше парижани розраховували отримати за футболіста до € 200 млн.

    У поточному сезоні французької Ліги 1 Мбаппе провів 25 матчів і забив 20 м'ячів. Після 30 турів ПСЖ з 63 очками ділить перше-друге місця з «Ліллем».

    Найдорожчим футболістом на сьогодні є Ерлінг Холанд. Дортмундська «Боруссія» оцінила його у 180 мільйонів євро. Є покіпці знайшлися. Агент норвежця Міно Райола вже провів перемовини з «Барселоною» та «Реалом».

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      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе
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