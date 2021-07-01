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    Мессі став вільним агентом

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    Ліонель Мессі залишився без клуба - Мессі став вільним агентом
    Ліонель Мессі залишився без клуба
    Фото з відкритих джерел

    Термін угоди капітана «Барселони» з клубом завершися першого липня

    Один з найкращих футболістів століття Ліонель Мессі став вільним агентом. Його контракт з «Барселоною» добіг кінця першого липня.

    Про продовження угоди досі не було оголошено офіційно. При цьому аргентинець зможе підписати новий договір з синьо-гранатовими, якщо того забажає.

    Президент «Барселони» Жоан Лапорта прокоментував з контрактом аргентинця.

    «Ми хочемо, щоб він залишився – а Мессі хоче залишитися, все йде добре, У нас є проблема з фінансовим «фейр-плей». Ми знаходимося в процесі пошуку найкращого рішення для обох сторін», – наводить слова Лапорти Sport.es.

    Мессі захищає кольори «Барселони» протягом всієї кар'єри, з 2003 року. З синьо-гранатовими він на цей момент 10 разів став чемпіоном Іспанії, завоював сім Кубків і вісім суперкубків країни, чотири рази виграв Лігу чемпіонів і по три рази – Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу.

    У минулому сезоні іспанської Прімери Мессі взяв участь в 35 матчах, в яких забив 30 голів і зробив 11 результативних передач. Також на його рахунку 5 голів і 2 передачі в 6 іграх Ліги чемпіонів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі
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    Мессі став вільним агентом