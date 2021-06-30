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    «Динамо» отримає компенсацію від УЄФА за травму Беседіна

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    Артем Беседін не гратиме півроку - «Динамо» отримає компенсацію від УЄФА за травму Беседіна
    Артем Беседін не гратиме півроку
    Фото з відкритих джерел

    За кожен день лікування футболіста передбачено €20 тис.

    Нападник «Динамо» Артем Беседін зазнав важкої травми в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції. 25-річний гравець вранці на чартері прибув до Києва, де пройшов поглиблене обстеження. За словами лікаря «Динамо» Андрія Шморгуна, у Бесєдіна значне пошкодження колінного суглоба. За попередньою інформацією, нападнику належить консервативне лікування. Термін відновлення – близько шести місяців.

    Згідно з правилами УЄФА, «Динамо» отримає грошову компенсацію за травму Бесєдіна. Вона передбачена у випадках, коли футболіст, який отримав травму в матчі турніру, вибуває на термін більше 28 днів. «День відновлення» гравця коштує близько €20 тис., повідомляє sport.ua.

    Раніше була інформація, що «Барселона» за травму Усмана Дембеле, який вибув на чотири місяці, отримає близько €2,5 млн.

    Збірна України вийшла до чвертьфіналу, де 3 липня зіграє проти національної команди Англії.

    Тим часом Зінченко віддав свій приз найкращому гравцю травмованому Беседіну.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    «Динамо» отримає компенсацію від УЄФА за травму Беседіна