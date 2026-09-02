«Ми виконали гарну роботу». Багатскіс підбив підсумки виступу збірної України у літніх матчах кваліфікації ЧС

Збірна України здобула перемоги чотирьох поєдинках кваліфікації до світової першості

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс підбив підсумки літніх поєдинки кваліфікації ЧС-2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ФБУ.

Підопічні Багатскіса цього літа здобули чотири перемоги в чотирьох матчах – переграли збірні Грузії (95:76), Данії (99:69), Греції (82:76) та Чорногорії (98:89).

Завдяки чому збірна провела такі вдалі матчі влітку

«Не думаю, що є одна причина, чому команда грала так, як грала. В червні у нас трохи змінився склад, і це, звичайно, позначилось на грі. Приїхав Михайлюк – виконавець, який знає, як грати з м'ячем. Ми добре підготувалися до матчів у червні і на базі того, що награли в липні, продовжили вже в останніх двох матчах. На це вікно до нас приєднався ще один гравець високого класу – Максим Шульга. Ці зміни в складі дозволили нам стати ще більш агресивними в нападі. Баскетбол починається з маленьких гравців, і ці двоє плюс Саша Ковляр – вони знають, як грати.

Звичайно, у нас були ті, хто набирав більше очок, всі билися в захисті, але мені дуже сподобалося те, як ми рухали м'яч у цих матчах. Це продовжувалося навіть у важкі моменти, як, наприклад, у матчах проти Грузії та Греції. У нас завжди знаходився лідер, і часто це були різні гравці. Ми не команда одного чи двох гравців – ми команда, адже кожен виконує свою роботу та використовує свій талант саме для команди»

За рахунок чого контролювали гру в поєдинках з Грецією та Чорногорією

«Це також пов'язано з тим, як ми грали попередні матчі. Мені здається, нас сильно поміняла виїзна перемога в контрольному матчі проти Литви. Всі гравці, які грали тоді, отримали подвійну впевненість. Перемога над Литвою в Литві, а також дуже дисциплінована гра проти Грузії дали впевненість, і вона допомагала нам у цих матчах»

Завдяки чому Україна не програє іншим збірним у фізичній боротьбі

«Так, ми насправді ні в чому не програвали нашим суперникам. Єдине – ми програємо за тим, як рівень наших гравців оцінюють в Європі. Я маю на увазі грошові знаки. Якщо говорити про наших великих, кожен із них знає свою роль та доповнює один одного на майданчику. У нас було забагато фолів, але, мабуть, це пов'язано десь із нестачею досвіду. Але ми знаємо, що й як треба робити, на що розставляти акценти. За бажанням грати в фізичний баскетбол ми насправді нікому не поступалися»

Як змінилась команда після додавання до складу молодих гравців

«Я вважаю, що у нас насправді дуже вдало проходить цей процес додавання до складу молоді. Всі вони отримують свої шанси, отримують шанс попрацювати на тренуваннях із більш досвідченими гравцями – це йде тільки на користь.

У нас є гарний баланс між молодими та досвідченими гравцями. Звичайно, всі хочуть грати, хочуть грати більше, але свою роль гравці знаходять на тренуваннях і саме там показують, хто є хто. Це – якщо говорити про ігрові якості. Кожен бореться за свої хвилини, але при цьому підтримує один одного. Той мікроклімат, який був у команді влітку… У мене давно не було можливості настільки насолоджуватися тим, як гравці спілкуються один із одним».

Чи була внутрішня впевненість у перемозі над Чорногорією до початку гри

«Так, у мене на сто відсотків була ця впевненість. Єдине, про що я хвилювався, – це стан гравців. У грі проти Греції Діма Скапінцев не дуже добре себе почував, але він переступив через себе та вийшов на майданчик. Михайлюк через пошкодження не тренувався між матчами, тільки потренувався вранці в день матчу проти Чорногорії.

Було зрозуміло, що фізично ми будемо готові до матчу, але мене хвилювала ментальна складова — важливо бути не дуже самовпевненим. І вже на старті гри мені сподобалося, як ми використали ті можливості, які нам дав суперник. Ми використали все, що дало нам внутрішній спокій. Але нам треба продовжувати грати більш дисципліновано і в свою чергу не давати суперникам зайвих шансів»

Збірна України є лідером групи I кваліфікації чемпіонату світу

фото: SofaScore

Як Свят Михайлюк змінився як гравець за ці чотири роки

«Свят дуже помудрішав. Він зрілий чоловік, який знає, чого він хоче та що може на майданчику. Він емоційно дуже стабільний – це рідкісна якість, яка робить його особливим. Адже багато гравців його статусу діють на майданчику значно егоїстичніше. Свят дуже добре уживається зі своїм его. Він робив те, що він вміє робити якнайкраще, – грав у агресивний баскетбол і цим дуже допоміг команді»

Які можуть бути зміни в складі в листопаді

«Зарано ще про це говорити. Є ідеї, про які, можливо, не треба всім знати; є ідеї, які ми вже обговорили з тренерами та федерацією. Зараз треба отримувати насолоду від баскетболу у своїх клубах. З червня ситуація змінилася, і більша частина гравців зараз отримали нові контракти. Сподіваюся, що гравці, які без контрактів, якнайскоріше підпишуть нові»

Які слова ви хотіли б сказати команді за підсумком літа та напередодні старту нового сезону

«Головне, щоб ми були впевнені в собі. Ми виконали гарну роботу, але до кінця справу ще не довели. І буде нуль ціни цьому якісному баскетболу та перемогам, якщо ми не будемо старатися грати так і надалі. У нашій групі може бути будь-який сценарій. У професійному спорті не існує минулого та майбутнього – є тільки сьогоднішній день. Головне, щоб ми були готові до наступних матчів ментально та фізично».

Україні залишилоь провести ще чотири поєдинки у кваліфікації: дві зустрічі з Португалією (26 листопада та 1 березня 2027 року), а також матчі з Чорногорією (29 листопада) та Грецією (26 лютого).

Чемпіонат світу з баскетболу пройде з 27 серпня по 12 вересня 2027 року у Катарі.

Нагадаємо, що Іван Ткаченко продовжить кар'єру у складі латвйського «Рігас Зеллі».

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян.