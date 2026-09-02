Баскетболіст збірної України продовжить кар’єру в клубі Єврокубка

Минулий сезон Іван Ткаченко провів у хорватському «Задарі»

Форвард збірної України з баскетболу Іван Ткаченко продовжить кар’єру в Латвії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

28-річний баскетболіст підписав контракт із «Рігас Зеллі», який у новому сезоні виступатиме в Єврокубку.

Трансфер Ткаченка став вимушеним рішенням для ризького клубу. Як розповів менеджмент «Рігас Зеллі», команда вже завершила комплектацію складу, однак травма захисника Томса Скуї змусила клуб повернутися на трансферний ринок.

При цьому Ткаченко був одним із бажаних варіантів для «Рігас Зеллі». Українець раніше провів два сезони в Ризі у складі «Прометея», двічі ставши чемпіоном Латвійсько-Естонської баскетбольної ліги. Крім того, в місцевому чемпіонаті він не матиме статусу легіонера, що також стало важливим фактором для клубу.

«Разом із тренерами ми переглянули кілька матчів збірної України, і нам сподобалося те, що побачили у грі Ткаченка. До того ж Іван дав зрозуміти, що хотів би залишитися в Ризі, тому ми швидко домовилися. Ми раді підсилити склад гравцем високого рівня, який може діяти на кількох позиціях і давати вагомий внесок у грі без м’яча», – зазначив менеджер «Рігас Зеллі» Едгарс Булс.

Останній сезон Ткаченко провів у хорватському «Задарі», де в 21 матчі чемпіонату набирав у середньому 6.3 очка та 3.0 підбирання за 16.4 хвилини на майданчику.

До слова, українка Катерина Коваль покинула Університет Луїзіани. «Тайгерс» пояснили відхід центрової «особистими причинами». Розрив між сторонами стався після підписання клубом контракту з росіянкою.