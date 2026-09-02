Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Баскетболіст збірної України продовжить кар’єру в клубі Єврокубка

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Баскетболіст збірної України продовжить кар’єру в клубі Єврокубка
Іван Ткаченко підписав контракт із «Рігас Зеллі»
фото: ФІБА

Минулий сезон Іван Ткаченко провів у хорватському «Задарі»

Форвард збірної України з баскетболу Іван Ткаченко продовжить кар’єру в Латвії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

28-річний баскетболіст підписав контракт із «Рігас Зеллі», який у новому сезоні виступатиме в Єврокубку.

Трансфер Ткаченка став вимушеним рішенням для ризького клубу. Як розповів менеджмент «Рігас Зеллі», команда вже завершила комплектацію складу, однак травма захисника Томса Скуї змусила клуб повернутися на трансферний ринок.

При цьому Ткаченко був одним із бажаних варіантів для «Рігас Зеллі». Українець раніше провів два сезони в Ризі у складі «Прометея», двічі ставши чемпіоном Латвійсько-Естонської баскетбольної ліги. Крім того, в місцевому чемпіонаті він не матиме статусу легіонера, що також стало важливим фактором для клубу.

«Разом із тренерами ми переглянули кілька матчів збірної України, і нам сподобалося те, що побачили у грі Ткаченка. До того ж Іван дав зрозуміти, що хотів би залишитися в Ризі, тому ми швидко домовилися. Ми раді підсилити склад гравцем високого рівня, який може діяти на кількох позиціях і давати вагомий внесок у грі без м’яча», – зазначив менеджер «Рігас Зеллі» Едгарс Булс.

Останній сезон Ткаченко провів у хорватському «Задарі», де в 21 матчі чемпіонату набирав у середньому 6.3 очка та 3.0 підбирання за 16.4 хвилини на майданчику.

До слова, українка Катерина Коваль покинула Університет Луїзіани. «Тайгерс» пояснили відхід центрової «особистими причинами». Розрив між сторонами стався після підписання клубом контракту з росіянкою.

Теги: Іван Ткаченко баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Артем Ковальов знову викликається до національної збірної після відсутності у матчах відбору до Євробаскета-2025
Баскетболіст Артем Ковальов: «Мабуть, я якось не подобався Степановському, раз він мене не викликав до збірної» Реклама
30 серпня, 22:27
Ростислав Новицький повернувся до лав національної збірної України після травми
Бігмен збірної України Ростислав Новицький: «У США я навчився грати фізично» Реклама
30 серпня, 20:49
Айнарс Багатскіс відзначив позитивні моменти у матчі проти Греції
«Головне – перемога, а все інше другорядне»: Багатскіс та Лукашов – про перемогу України над Грецією Реклама
29 серпня, 01:12
Андрій Войналович набрав 11 очок у матчі проти греків, увійшовши до когорти найрезультативніших українців у цьому матчі
Андрій Войналович про гру проти Греції: «Пора вже було забивати ці трійки та давати команді поштовх уперед» Реклама
28 серпня, 23:59
Максим Шульга доклався до перемоги
Україна розібралася зі збірною Греції у кваліфікації до Чемпіонату світу з баскетболу Реклама
28 серпня, 21:15
У минулому сезоні NCAA Коваль у середньому набирала 8,3 очка та робила 6,3 підбирання за матч
Коваль залишила клуб з США після появи в ньому російської баскетболістки
25 серпня, 17:57
Україна – «Аризона Вайлдкетс» 85:107 (24:33, 20:28, 24:19, 18:27)
Збірна України з баскетболу поступилася «Аризоні Вайлдкетс» у товариській грі
20 серпня, 22:36
Збірна України стала третьою в своїй групі за підсумком групового етапу
Україна перемогла Північну Македонію у заключній грі групового етапу юнацького Євробаскету
12 серпня, 10:32
На старті турніру команда Марії Дубас у напруженій боротьбі обіграла Норвегію
Жіноча збірна України U-18 посідає другу проміжну позицію у своїй групі Євробаскета
4 серпня, 09:18

Новини

Баскетболіст збірної України продовжить кар’єру в клубі Єврокубка
Баскетболіст збірної України продовжить кар’єру в клубі Єврокубка
Чоловік Еліни Світоліної здобув історичну перемогу на US Open
Чоловік Еліни Світоліної здобув історичну перемогу на US Open
Повторення національного рекорду. Чотири українки пробилися до другого кола US Open
Повторення національного рекорду. Чотири українки пробилися до другого кола US Open
В анексованому Криму у морі потонув російський футболіст
В анексованому Криму у морі потонув російський футболіст
Мудрик офіційно змінив «Челсі» на «Тоттенгем»
Мудрик офіційно змінив «Челсі» на «Тоттенгем»
«Манчестер Сіті» заплатив 70 млн євро за нападника з чемпіонату Англії
«Манчестер Сіті» заплатив 70 млн євро за нападника з чемпіонату Англії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2026
103K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
81K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних
79K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському

Новини

Росія атакувала енергетику Одещини. Без світла залишилися 350 тис. родин
Сьогодні, 14:23
Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian
Сьогодні, 13:52
Російська пропаганда заявила про захоплення Козачої Лопані: що кажуть Сили оборони
Сьогодні, 12:45
Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини
Сьогодні, 12:11
Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО
Сьогодні, 11:36
Кортеж Путіна у Владивостоці супроводжує пікап із зенітним кулеметом (відео)
Сьогодні, 11:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua