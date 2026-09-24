Світоліна сенсаційно програла матч збірної України на Кубку Біллі Джин Кінг

Найсильніша вітчизняна тенісистка не вивела «синьо-жовтих» у півфінал

Українка Еліна Світоліна поступилася бельгійській тенісистці Грет Міннен в 1/4 фіналу Кубка Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком».

У першому сеті представниця Бельгії розпочала потужніше. Вона взяла три гейми зі старту партії, зокрема й одну подачу Світоліної. Утім, українська тенісистка зуміла відновити статус-кво (4:4).

Далі суперниці обмінялися брейками. Тож справа дійшла до тай-брейку. Там опонентки йшли нога в ногу, та в кінцівці додаткового відрізку Світоліна таки дотиснула Міннен (7:5).

Другий сет пішов за схожим сценарієм. Бельгійка повела з брейком (2:0), але цього разу власну перевагу не розгубила. Міннен зосередилася на власних подачах і зуміла довести партію до перемоги з мінімальною перевагою.

Найзапеклішим став третій сет. Із боями суперниці брали власні подачі аж до дев'ятого гейму. Саме тоді Міннен всерйоз націлилася на брейк. Світоліна відіграла чотири спроби бельгійської тенісистки, але з п'ятої та взяла подачу українки. А потім закрила сет і матч на своїй.

Тепер доля путівки в півфінал визначиться в парному поєдинку. Раніше національна команда України заявила Ангеліну Калініну та Людмилу Кіченок. Тим часом збірна Бельгії виставить Магалі Кемпен і Лару Сальден.

Кубок Біллі Джин Кінг. 1/4 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) – Грет Міннен (Бельгія) – 7:6, 4:6, 4:6

До слова, Ангеліна Калініна переграла бельгійську тенісистку Яну Отципку. Українка програла перший сет на тай-брейці. Та в двох наступних задомінувала на корті.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.