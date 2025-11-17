Головна Спорт Новини
Михайлюк набрав 10 очок у грі НБА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Михайлюк набрав 10 очок у грі НБА
Михайлюк зіграв 29 хвилин, набрав 10 очок, віддав 3 передачі, поставив 1 блок
фото: Reuters

Михайлюк допоміг «Юті» здобути перемогу

У НБА цієї ночі «Юта» українця Святослава Михайлюка в матчі з двома овертаймами обіграла «Чикаго» 150:147. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Святослав Михайлюк зіграв в цьому матчі 29 хвилин, набрав 10 очок (2/3 двоочкові, 2/3 триочкові), віддав 3 передачі, поставив 1 блок при 2 фолах.

Олександр Липовий допоміг «Рапіду» Бухарест одержати перемогу над «Вилчою» 82:76 в чемпіонаті Румунії. Липовий відіграв 24 хвилини, набрав 7 очок (2/3 двоочкові, 3/6 штрафні), зібрав 3 підбирання, віддав 1 передачу при 3 втратах і 2 фолах.

В Австрії «Капфенберг Буллз» переграв «Грац» 91:87. Віталій Зотов зіграв 4 хвилини, очок не набрав, віддав 1 передачу.

В Латвійсько-естонській лізі «Валмієра» поступилась «Рігас Зеллі» 80:82. Павло Дзюба провів на майданчику 18 хвилин, набрав 8 очок (4/6 двоочкові), зібрав 6 підбирань, зробив 1 перехоплення, поставив 1 блок-шот при 3 втратах.

«Лієпая» програла «Вентспілсу» 69:104. Віталій Шиманський за «Лієпаю» відіграв 22 хвилини, набрав 6 очок (3/3 двоочкові, 0/3 триочкові), зібрав 3 підбирання при 1 втраті та 2 фолах.

В чемпіонаті Азербайджану «Сабах» здолав «Баку» 97:74. Андрій Войналович зіграв 22 хвилини, набрав 4 очка (2/2 двоочкові, 0/2 триочкові), зробив 6 підбирань, 3 передачі, 3 перехоплення при 1 фолі та 1 втраті.

В другому дивізіоні Польщі «Зубри» Білосток програли «Політехніці» Опольська 81:92. Євген Балабан провів на майданчику 25 хвилин, набрав 12 очок (2/6 двоочкові, 2/4 триочкові, 2/2 штрафні), зробив три підбирання, 1 перехоплення, 1 блок-шот при 5 фолах та 5 втратах.

Богдан Близнюк дебютував у чемпіонаті Тайваню, зігравши 32 хвилини за «Гаосюн Аквас» проти «Сіньчжу Джко Лайонірс», в якому його команда програла 89:97. Українець набрав 18 очок (6/19 двоочкові, 2/3 триочкові, 0/1 штрафні), зробив 9 підбирань, 5 передач при 3 втратах.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

