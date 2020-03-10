«Мілан» пожертвував €250 тис. на боротьбу з коронавірусом



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«У житті є речі важливіші, ніж футбол»

Футбольний клуб «Мілан» пожертвував € 250 тис. регіональній компанії з надзвичайних ситуацій на боротьбу з епідемією коронавірусу в Італії.

«Футбольний клуб «Мілан» і міланський фонд вирішили пожертвувати € 250 тис. регіональній компанії з надзвичайних ситуацій в країні. Ця установа зобов'язалося вирішувати надзвичайні ситуації в області охорони здоров'я в регіоні Ломбардія. Пожертвування підтримає їх зусилля щодо надання всієї необхідної допомоги тим, хто постраждав від коронавірусу», - йдеться в прес-релізі клубу.

«У житті є речі важливіші, ніж футбол. Ми всі повинні дбати про тих, хто найбільш вразливий, ми повинні діяти з максимальною відповідальністю, виконуючи вказівки компетентних органів. Від імені клубу я пишаюся тим, що підтримав цим пожертвуванням чудові зусилля всіх тих, хто працює над вирішенням цієї надзвичайної ситуації. Здоров'я та безпека наших близьких - наш головний пріоритет. Навіть наші фанати переживають цей важкий час і турбуються про найближчих їм людей. «Мілан» - це більше ніж футбольна команда. Це співтовариство, в якому піклуються одне про одного, співтовариство, яке представляє «Мілан» у всьому світі. Ми об'єднані з усіма нашими фанатами. Ми вже оголосили, що відшкодуємо збитки всім тим, хто проявив свою любов до «Мілану», і зробимо подальші кроки, щоб підтримати наших уболівальників і допомогти їм подолати цей важкий момент, повернувши незмінну підтримку нашому клубу», - сказав генеральний директор «Мілана» Іван Газідіс.

Нагадаємо, для боротьби з коронавірусом ввели карантин по всій території Італії. У країні заборонено масові заходи, подорожі між провінціями, закриті всі навчальні заходи, перенесені спортивні міроприємства.

За повідомленням ЗМ, серед причин поширення епідемії в Італії називають забруднене повітря, любов італійців до подорожей, а також те, що Італія разом із Німеччиною та Японією є найстарішими країнами світу. Високий рівень смертності в Італії через коронавірус спостерігається у людей старших за 65 років.