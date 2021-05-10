  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    «Мілан» розтрощив «Ювентус», «Стара Синьора» не потрапляє в Лігу чемпіонів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Браїм Діас поклав початок розгрому - «Мілан» розтрощив «Ювентус», «Стара Синьора» не потрапляє в Лігу чемпіонів
    Браїм Діас поклав початок розгрому
    Фото з відритих джерел

    Туринський клуб зазнав нищівної поразки в матчі з прямим конкурентом на медалі Серії А

    Після дев’яти поспіль перемог в чемпіонаті Італії туринський «Ювентус» ризикує залишитися без Ліги чемпіонів. У матчі 35-го туру Серії А «Стара Синьора» зазнала нищівної поразки від «Мілана» – 0:3.

    За рівної гри в першому таймі «Мілан» зумів забити гол в роздягальню. Обвідним ударом ворота поцілив Браїм Діас. В середині другого тайму у «россонері» сталася низка неприємних моментів: спочатку Франк Кессі не зумів реалізувати пенальті, а за кілька хвилин лідер команди Златан Ібрагімович змушений був покинути поле через травму.

    Проблеми не деморалізували «Мілан». Майстерним ударом з-за меж штрафного Анте Ребич ювелірно влучив у «дев'ятку», а Фікайо Томорі ударом головою поставив крапку в матчі.

    «Мілан» набрав 72 очка і посідає третє місце в турнірній таблиці. «Ювентус» (69) опустився на п’яте місце.

    «Аталанта», за яку знову забив Руслан Малиновський, йде другою.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Ювентус ФК «Мілан»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies