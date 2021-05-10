«Мілан» розтрощив «Ювентус», «Стара Синьора» не потрапляє в Лігу чемпіонів

Туринський клуб зазнав нищівної поразки в матчі з прямим конкурентом на медалі Серії А

Після дев’яти поспіль перемог в чемпіонаті Італії туринський «Ювентус» ризикує залишитися без Ліги чемпіонів. У матчі 35-го туру Серії А «Стара Синьора» зазнала нищівної поразки від «Мілана» – 0:3.

За рівної гри в першому таймі «Мілан» зумів забити гол в роздягальню. Обвідним ударом ворота поцілив Браїм Діас. В середині другого тайму у «россонері» сталася низка неприємних моментів: спочатку Франк Кессі не зумів реалізувати пенальті, а за кілька хвилин лідер команди Златан Ібрагімович змушений був покинути поле через травму.

Проблеми не деморалізували «Мілан». Майстерним ударом з-за меж штрафного Анте Ребич ювелірно влучив у «дев'ятку», а Фікайо Томорі ударом головою поставив крапку в матчі.

«Мілан» набрав 72 очка і посідає третє місце в турнірній таблиці. «Ювентус» (69) опустився на п’яте місце.

«Аталанта», за яку знову забив Руслан Малиновський, йде другою.