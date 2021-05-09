Малиновський почав розгром «Парми» і повернув «Аталанту» на друге місце

Український півзахисник італійського клубу забив сьомий гол в сезоне

Блиску результативність демонструє півзахисник «Аталанти» Руслан Малиновський. В грі 35 туру чемпіонату Італії українець відкрив рахунок. Отримавши передачу від Пашаліча, Руслан підробив м’яч під ударну ногу, і другим дотиком відправив його точно в кут.

Цей гол став сьомим для нього в поточному сезоні. Також на рахунку Малиновського 10 гольових передач.

«Аталанта» розбила «Парму» в гостях з рахунком 5:2 і повернулася на друге місце в турнірній таблиці. До завершення чемпіонату залишається три тури, в яких бергамаски зіграють з «Беневенто», «Дженоа» та «Міланом». Наразі команда з Бергамо на два очки випереджає «Наполі», і на три – «Ювентус» і «Мілан», які ввечері 9 травня зустрінуться між собою.

19 травня «Аталанта» зустрінеться в фіналі Кубку Італії з «Ювентусом».

Після фіналу Малиновський переїде до Харкова, де національна команда проводитиме тренувальний збір перед чемпіонатом Європи. Гравців, які завершать сезон раніше, головний тренер Андрій Шевченко запросив на збір 15 травня.