Шевченка у «Мілані» не буде, не цього разу

Доведеться зачекати

Провідне французьке видання L’Equipe на правах інсайду повідомило, хто очолить «Мілан» наступного літа

Це буде не Андрій Шевченко, у якого після Євро-2020 закінчується контракт зі збірної Україні, и персону якого лобіювали легенди клубу.

За інформацією джерела, новим керманичем «Россо-нері» стане архітектор футбольної філософії Red Bull - спортивний директор «РБ Лейпциг» Ральф Рангнік.

Повідомляється, що Рангнік вже підписав з італійським клубом попередній контракт та має повне право не компенсацію у разі, якщо у «Мілані» передумають.

Нині клуб тренує Стефано Піолі, але робить це не дуже вдало й шансів зберегти посаду в нього не так вже й багато. А після інформації L’Equipe - й поготів.

Нагадаємо, перед призначенням Піолі у жовтні минулого ррку українець також фігурував у списку кандидатів, але не склалося. Схоже, не складеться й цього року.

Джерело: glavcom.ua