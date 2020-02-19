Шевченка у «Мілані» не буде, не цього разу
Провідне французьке видання L’Equipe на правах інсайду повідомило, хто очолить «Мілан» наступного літа
Це буде не Андрій Шевченко, у якого після Євро-2020 закінчується контракт зі збірної Україні, и персону якого лобіювали легенди клубу.
За інформацією джерела, новим керманичем «Россо-нері» стане архітектор футбольної філософії Red Bull - спортивний директор «РБ Лейпциг» Ральф Рангнік.
Повідомляється, що Рангнік вже підписав з італійським клубом попередній контракт та має повне право не компенсацію у разі, якщо у «Мілані» передумають.
Нині клуб тренує Стефано Піолі, але робить це не дуже вдало й шансів зберегти посаду в нього не так вже й багато. А після інформації L’Equipe - й поготів.
Нагадаємо, перед призначенням Піолі у жовтні минулого ррку українець також фігурував у списку кандидатів, але не склалося. Схоже, не складеться й цього року.
Джерело: glavcom.ua