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    Шевченка у «Мілані» не буде, не цього разу

    • Associated Press
    • Розсилка
    Доведеться зачекати - Шевченка у «Мілані» не буде, не цього разу
    Доведеться зачекати

    Провідне французьке видання L’Equipe на правах інсайду повідомило, хто очолить «Мілан» наступного літа

    Це буде не Андрій Шевченко, у якого після Євро-2020 закінчується контракт зі збірної Україні, и персону якого лобіювали легенди клубу.

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    За інформацією джерела, новим керманичем  «Россо-нері» стане архітектор футбольної філософії Red Bull - спортивний директор  «РБ Лейпциг» Ральф Рангнік.

    Повідомляється, що Рангнік вже підписав з італійським клубом попередній контракт та має повне право не компенсацію у разі, якщо у «Мілані» передумають.

    Нині клуб тренує Стефано Піолі, але робить це не дуже вдало й шансів зберегти посаду в нього не так вже й багато. А після інформації L’Equipe - й поготів.

    Нагадаємо, перед призначенням Піолі у жовтні минулого ррку українець також фігурував у списку кандидатів, але не склалося. Схоже, не складеться й цього року.

    Джерело: glavcom.ua

    Андрій Шевченко ФК «Мілан»
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