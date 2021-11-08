«Мілан» встановив клубний рекорд в дербі з «Інтером»

«Мілан» набрав рекордні 32 очки з початку чемпіонату Італії

Лідер чемпіонату Італії вперше в історії команди набрав 32 очки в 12-ти турах Серії А

В міланському дербі лідер чемпіонату Італії встановив клубне досягнення. Зігравши внічию з «Інтером» (1:1), «Мілан» вперше в історії набрав 32 очки в перших 12-ти турах Серії А.

Усі основні події зустрічі відбувалися у першому таймі. Вже на 11 хвилині номінальні гості заробили пенальті, який реалізував Хакан Чалханоглу. Але вже за шість хвилин «Мілан» відігрався. Після стандарту Стефан де Врей відправив м'яч головою у власні ворота.

У середині першого тайму «Інтер» міг знову вийти вперед. На 27-й хвилині гості знову заробили пенальті, але його не реалізував Лаутаро Мартінес. Голкіпер «Мілана» Чіпріан Тетерушану відбив м'яч.

У другому таймі «Інтер» мав перевагу, але останні 15 хвилин пройшли під знаком домінування «Мілана». Наприкінці «Інтер» врятувала стійка воріт.

З початку сезону «Мілан» виграв 10 матчів і двічі зіграв унічию. Аналогічні показники має і «Наполі». Суперник «Шахтаря» в Лізі чемпіонів «Інтер» має в активі 25 очок.