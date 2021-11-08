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    «Мілан» встановив клубний рекорд в дербі з «Інтером»

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    &laquo;Мілан&raquo; набрав рекордні 32 очки з початку чемпіонату Італії - «Мілан» встановив клубний рекорд в дербі з «Інтером»
    «Мілан» набрав рекордні 32 очки з початку чемпіонату Італії
    фото з відкритих джерел

    Лідер чемпіонату Італії вперше в історії команди набрав 32 очки в 12-ти турах Серії А

    В міланському дербі лідер чемпіонату Італії встановив клубне досягнення. Зігравши внічию з «Інтером» (1:1), «Мілан» вперше в історії набрав 32 очки в перших 12-ти турах Серії А.

    Усі основні події зустрічі відбувалися у першому таймі. Вже на 11 хвилині номінальні гості заробили пенальті, який реалізував Хакан Чалханоглу. Але вже за шість хвилин «Мілан» відігрався. Після стандарту Стефан де Врей відправив м'яч головою у власні ворота.

    У середині першого тайму «Інтер» міг знову вийти вперед. На 27-й хвилині гості знову заробили пенальті, але його не реалізував Лаутаро Мартінес. Голкіпер «Мілана» Чіпріан Тетерушану відбив м'яч.

    У другому таймі «Інтер» мав перевагу, але останні 15 хвилин пройшли під знаком домінування «Мілана». Наприкінці «Інтер» врятувала стійка воріт.

    З початку сезону «Мілан» виграв 10 матчів і двічі зіграв унічию. Аналогічні показники має і «Наполі». Суперник «Шахтаря» в Лізі чемпіонів «Інтер» має в активі 25 очок.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Інтер (Мілан) ФК «Мілан»
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    «Мілан» встановив клубний рекорд в дербі з «Інтером»