Військові літаки РФ порушили повітряний простір Литви

Російські літаки влетіли на 700 м у повітряний простір Литви з Калінінградської області

У четвер, 23 жовтня, два російські військові літаки на 18 секунд увійшли в повітряний простір Литви, яка є членом НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що винищувач Су-30 і літак-заправник Іл-78, ймовірно, виконували навчальну місію з дозаправки, і влетіли на 700 м у повітряний простір Литви з Калінінградської області.

«Цей інцидент ще раз показує, що Росія поводиться як терористична держава, нехтуючи міжнародним правом і безпекою сусідніх країн. Литва в безпеці. Разом із нашими союзниками ми дбаємо і будемо захищати кожен сантиметр нашої країни», – заявила прем'єр-міністр Литви Інга Ругінене.

Іспанські винищувачі Eurofighter Typhoon з балтійської повітряної поліції НАТО були підняті в повітря у відповідь і патрулюють район.

Нагадаємо, пізно ввечері 4 жовтня повітряний простір над міжнародним аеропортом Вільнюса було тимчасово обмежено, ймовірно, через повітряну кулю, що пролітала поблизу. За даними Flightradar24.com, один із літаків, що прямував із Туреччини, змінив курс та приземлився у польському Гданську.

Також аеропорт Вільнюса вранці 9 вересня зупиняв роботу через «нерозпізнаний літаючий об’єкт» із Білорусі.