СБУ оголосила підозру Кіркорову через концерти в окупованому Криму

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
СБУ оголосила підозру Кіркорову через концерти в окупованому Криму
Російському співаку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років
фото: російські ЗМІ

Співак неодноразово підтримував незаконну анексію Криму та виступав із концертами перед окупантами

Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру російському співаку Філіпу Кіркорову. Його підозрюють у порушенні порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За інформацією правоохоронців, Кіркоров неодноразово брав участь у заходах на окупованих територіях України. Там він брав участь у заходах, організованих російською владою, а також сприяв легітимізації окупації та підтримував пропаганду РФ.

Крім того, у березні 2021 року Кіркоров під час концерту в Москві прямо підтримав незаконну анексію Криму, а також неодноразово виступав із концертами перед солдатами окупаційної армії Росії. «Зазначеними діяннями Кіркоров Філіп Бедросович сприяв легітимізації окупаційної влади та завдав шкоди державним інтересам України, оскільки зазначені заходи російською владою використано як елемент інформаційної війни проти України на міжнародній арені – для демонстрації «нормалізації» життя в окупованому Криму й підтвердження його «приналежності» до Росії», – йдеться у підозрі.

Російському співаку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

