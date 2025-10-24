Головна Світ Економіка
У РФ призупинив роботу четвертий за величиною нафтопереробний завод – Reuters

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У РФ призупинив роботу четвертий за величиною нафтопереробний завод – Reuters
Рязанський нафтопереробний комбінат спалахнув 23 жовтня після атаки БпЛА
У 2024 році нафтопереробний завод переробив 13,1 млн тонн нафти

Четвертий за величиною нафтопереробний завод Росії, Рязанський, розташований на південний схід від Москви, у середу зупинив установку первинної перегонки нафти після атаки БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Переробна установка CDU-4 була терміново зупинена в четвер після того, як загорілася в результаті атаки дронів. Потужність установки становить 4 млн метричних тонн на рік, або 80 тис. барелів на день, що становить близько чверті загальної потужності заводу.

Нафтова компанія «Роснафта», яка є власником заводу, не відповіла на запит про коментар. Джерела повідомили, що завод продовжує переробляти нафту, але в менших обсягах.

Одне з джерел повідомило, що також були зупинені деякі сусідні установки, зокрема реформер, вакуумний гідроочисник газойлю та каталітичний крекінг. У 2024 році нафтопереробний завод переробив 13,1 млн тонн нафти, виробивши 2,3 млн тонн бензину, 3,4 млн тонн дизельного палива та 4,2 млн тонн мазуту.

Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня у Рязані пролунала серія вибухів. Було атаковано Рязанський нафтопереробний завод та аеродром «Дягілєво».

Згодом Генштаб підтвердив, що у ніч на 23 жовтня підрозділи Сил оборони України здійснили ураження стратегічного об’єкта росіян, задіяного у забезпеченні збройних сил РФ – нафтопереробного заводу «Рязанський».

Теги: нафта росія

