Гімн України перед грою нашої збірної з Кіпром виконають дівчата з «Кварталу 95»

Збірна України виконання Гімну від Квартала 95 ще не чула

Прізвища акторок не повідомляються. Відомо, що співатимуть вони вчотирьох

Перед товариським матчем Україна – Кіпр, який сьогодні, 7 червня, пройде в Харкові на стадіоні «Металіст», Гімн України виконають учасниці жіночої студії «Квартал 95».

Як повідомляє телеканал «Футбол 1», співати будуть чотири дівчини.

Відомо також, що вболівальники зможуть виконати пісню «Червона рута». Ця композиція затверджена як супровідна збірної України на Євро-2020.

Матч розпочнеться о 19:00. Де дивитися.

У грі не зможе взяти участь півзахисник «Динамо» Віктор Циганков. Через травму його в заявці замінив Роман Безус.

Гра стане останньою репетицією національної команди перед чемпіонатом Європи. Першу гру на континентальній першості збірна Андрія Шевченка проведе 13 червня в Амстердамі проти Нідерландів.

Раніше в Українській асоціації футболу презентували форму, в якій футболісти гратимуть на Євро-2020. Вона викликала істерику в росіян.