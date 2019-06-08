Відбір на Євро-2020. Туреччина б'є Францію, Італія громить чемпіонів Європи-2004 (відео)
Огляд суботніх поєдинків третього туру єврокваліфікації
Чергова порція матчів збірних у кваліфікації до чемпіонату Європи-2020 принесла одну сенсацію: збірна Туреччини у Коньї перемогла чинних чемпіонів світу французів. Решта поєдинків завершилися очікувано.
Група С
Естонія - Північна Ірландія - 1:2
Голи: 1:0 - Константін Васільєв (25). 1:1 - Конор Вашинґтон (77). 1:2 - Мадженніс (80)
Білорусь - Німеччина - 0:2
Голи: 0:1 - Лерой Сане (13). 0:2 - Марко Ройс (62)
Питання про переможця гри в Білорусі зняв Марко Ройс
Становище команд: Північна Ірландія - 9, Німеччина - 6, Нідерланди - 3, Естонія - 0, Білорусь - 0
Група Е
Хорватія - Вельс - 2:1
Голи: 1:0 - Джеймс Лоуренс (17, автогол). 2:0 - Перішіч (48). 2:1 - Девід Брукс (77)
Азербайджан - Угорщина - 1:3
Голи: 0:1- Віллі Орбан (18). 0:2 - Віллі Орбан (53). 1:2 - Мадатов (69). 1:3 - Давід Гольман (71)
Становище команд: Угорщина - 6, Хорватія - 6, Вельс - 3, Словаччина - 3, Азербайджан - 0
Група Н
Ісландія - Албанія - 1:0
Гол: 1:0 - Йоган Ґудмундссон (22)
Туреччина - Франція - 2:0
Голи: 1:0 - Каан Айхан (30). 2:0 - Дженґіз Ундер (40)
Молдова - Андорра - 1:0
Гол: 1:0 - Армас (8)
Становище команд: Туреччина - 9, Франція - 6, Ісландія - 6, Албанія - 3, Молдова - 3, Андорра - 0
Група І
РФ - Сан-Марино - 9:0
Голи: 1:0 - Чеволі (25, автогол). 2:0 - Артем Дзюба (31). 3:0 - Фьодор Кудряшов (36). 4:0 - Чеволі (41, автогол). 5:0 - Артем Дзюба (73). 6:0 - Артем Дзюба (76). 7:0 - Смолов (77). 8:0 - Смолов (83). 9:0 - Артем Дзюба (88)
Бельгія - Казахстан - 3:0
Голи: 1:0 - Дріс Мертенс (11). 2:0 - Кастань (14). 3:0 - Ромелу Лукаку (50)
Перший м'яч у ворота Казахстану забив Дріс Мертенс
Шотландія - Кіпр - 2:1
Голи: 1:0 - Ендрю Робертсон (61). 1:1 - Коусоулос (87). 2:1 - Олівер Бурк (89)
Становище команд: Бельгія - 9, РФ - 6, Шотландія - 6, Кіпр - 3, Казахстан - 3, Сан-Маріно - 0
Група J
Вірменія - Ліхтенштейн - 3:0
Голи: 1:0 - Ґазарян (2). 2:0 - Александр Карапетян (18). 3:0 - Тигран Барсеґян (90+1)
Фінляндія - Боснія і Герцеґовина - 2:0
Голи: 1:0 - Теему Пуккі (56). 2:0 - Теему Пуккі (68)
Греція - Італія - 0:3
Голи: 0:1 - Ніколо Барелла (23). 0:2 - Інсіньє (30). 0:3 - Бонуччі (33)
Лоренцо Інсіньє забив у стилі Євгена Коноплянки
Становище команд: Італія - 9, Фінляндія - 6, Греція - 4, Боснія і Герцеґовина - 4, Вірменія - 3, Азербайджан - 0