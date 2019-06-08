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    Відбір на Євро-2020. Туреччина б'є Францію, Італія громить чемпіонів Європи-2004 (відео)

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    Антуан Ґрізманн і збірна Франції сьогодні були блідою тінню самих себе - Відбір на Євро-2020. Туреччина б'є Францію, Італія громить чемпіонів Європи-2004 (відео)
    Антуан Ґрізманн і збірна Франції сьогодні були блідою тінню самих себе
    kamubulteni.com

    Огляд суботніх поєдинків третього туру єврокваліфікації

    Чергова порція матчів збірних у кваліфікації до чемпіонату Європи-2020 принесла одну сенсацію: збірна Туреччини у Коньї перемогла чинних чемпіонів світу французів. Решта поєдинків завершилися очікувано.

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    Група С

    Естонія - Північна Ірландія - 1:2

    Голи: 1:0 - Константін Васільєв (25). 1:1 - Конор Вашинґтон (77). 1:2 - Мадженніс (80)

    Білорусь - Німеччина - 0:2

    Голи: 0:1 - Лерой Сане (13). 0:2 - Марко Ройс (62)

    Питання про переможця гри в Білорусі зняв Марко Ройс

    Становище команд: Північна Ірландія - 9, Німеччина - 6, Нідерланди - 3, Естонія - 0, Білорусь - 0

    Група Е

    Хорватія - Вельс - 2:1

    Голи: 1:0 - Джеймс Лоуренс (17, автогол). 2:0 - Перішіч (48). 2:1 - Девід Брукс (77)

    Азербайджан - Угорщина - 1:3

    Голи: 0:1- Віллі Орбан (18). 0:2 - Віллі Орбан (53). 1:2 - Мадатов (69). 1:3 - Давід Гольман (71)

    Становище команд: Угорщина - 6, Хорватія - 6, Вельс - 3, Словаччина - 3, Азербайджан - 0

    Група Н

    Ісландія - Албанія - 1:0

    Гол: 1:0 - Йоган Ґудмундссон (22)

    Туреччина - Франція - 2:0

    Голи: 1:0 - Каан Айхан (30). 2:0 - Дженґіз Ундер (40)

    Туреччина - Франція. Каан Айхан відкриває рахунок
    Туреччина - Франція. Гол Дженґіза Ундера

    Молдова - Андорра - 1:0

    Гол: 1:0 - Армас (8)

    Становище команд: Туреччина - 9, Франція - 6, Ісландія - 6, Албанія - 3, Молдова - 3, Андорра - 0

    Група І

    РФ - Сан-Марино - 9:0

    Голи: 1:0 - Чеволі (25, автогол). 2:0 - Артем Дзюба (31). 3:0 - Фьодор Кудряшов (36). 4:0 - Чеволі (41, автогол). 5:0 - Артем Дзюба (73). 6:0 - Артем Дзюба (76). 7:0 - Смолов (77). 8:0 - Смолов (83). 9:0 - Артем Дзюба (88)

    Бельгія - Казахстан - 3:0

    Голи: 1:0 - Дріс Мертенс (11). 2:0 - Кастань (14). 3:0 - Ромелу Лукаку (50)

    Перший м'яч у ворота Казахстану забив Дріс Мертенс

    Шотландія - Кіпр - 2:1

    Голи: 1:0 - Ендрю Робертсон (61). 1:1 - Коусоулос (87). 2:1 - Олівер Бурк (89)

    Становище команд: Бельгія - 9, РФ - 6, Шотландія - 6, Кіпр - 3, Казахстан - 3, Сан-Маріно - 0

    Група J

    Вірменія - Ліхтенштейн - 3:0

    Голи: 1:0 - Ґазарян (2). 2:0 - Александр Карапетян (18). 3:0 - Тигран Барсеґян (90+1)

    Фінляндія - Боснія і Герцеґовина - 2:0

    Голи: 1:0 - Теему Пуккі (56). 2:0 - Теему Пуккі (68)

    Греція - Італія - 0:3

    Голи: 0:1 - Ніколо Барелла (23). 0:2 - Інсіньє (30). 0:3 - Бонуччі (33)

    Лоренцо Інсіньє забив у стилі Євгена Коноплянки

    Становище команд: Італія - 9, Фінляндія - 6, Греція - 4, Боснія і Герцеґовина - 4, Вірменія - 3, Азербайджан - 0

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