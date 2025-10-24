Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2025: традиції та молитва
Свята 25 жовтня в церковному календарі – День пам’яті святих мучеників Маркіяна і Мартирія, а також Дмитрівська поминальна субота
25 жовтня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Маркіяна і Мартирія.
«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 25 жовтня 2025 року.
Релігійні свята та їхня історія
День пам’яті святих мучеників Маркіяна і Мартирія
25 жовтня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Маркіяна і Мартирія. Ці святі жили у IV столітті в Константинополі. Маркіян служив читцем, а Мартирій – іподияконом, і обидва вони вирізнялися глибокою вірою та благочестям. У часи гонінь на християн, ініційованих аріанами, які заперечували божественну сутність Ісуса Христа, Маркіян і Мартирій були схоплені. Їх піддали жорстоким тортурам, вимагаючи відректися від істинної віри. Вони виявили потужну стійкість і незламну відданість Христу, за що близько 355 року були страчені (обезголовлені). Їхні мощі пізніше було перенесено, і святі шануються як приклад мужності та покровителі правників (юристів, нотаріусів).
Молитви дня
О, святі мученики Христові Маркіяне і Мартиріє! Ми, грішні, звертаємося до вас у цей день. Моліть Всевишнього, щоб зміцнив нас у вірі, дарував нам терпіння і стійкість у скорботах, і допоміг нам пройти земний шлях гідно. Будьте нашими заступниками перед Господом і випросіть мир для наших душ.
Амінь
Народні вірування та прикмети
У народі 25 жовтня відоме як Дідівські плачі.
- Якщо пташки активно годуються на землі – це провіщає ранні сніги та морози.
- Якщо йде дощ – вірили, що природа плаче за померлими, і зима буде сніжною.
- Сніг випав – наступний рік буде врожайним.
- Цього дня не можна сваритися та сперечатися, щоб не відвернути від себе благополуччя на всю зиму.
- Дотримувалися обережності у сміху та плачі – вважалося, що сильні емоційні крайнощі можуть призвести до нещасть.
