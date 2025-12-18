Перша ракетка світу змінить тренера перед початком нового сезону

Найбільш успішний тандем останнього року припинить своє існування

Спортивний світ сколихнула новина про завершення семирічної співпраці між першою ракеткою світу Карлосом Алькарасом та його наставником Хуаном Карлосом Ферреро. Про це повідомляє «Главком».

Цей тандем, який розпочався, коли юному Карлосу було лише п’ятнадцять років, став одним із найуспішніших в історії спорту, принісши іспанцеві 24 титули, серед яких шість тріумфів на турнірах Grand Slam. Ферреро, який був першою ракеткою світу у 2003 році, зміг виховати зі свого протеже універсального тенісиста, що домінує на будь-якому покритті. У своєму емоційному прощальному зверненні 22-річний Алькарас висловив глибоку вдячність Ферреро за перетворення дитячих мрій у реальність, підкресливши, що якщо їхнім шляхам і судилося розійтися, то це мало статися саме зараз – коли вони перебувають на самій вершині світового олімпу.

Проте за лаштунками офіційних подяк залишається чимало запитань щодо справжніх причин такого кроку. Зокрема, іспанський журналіст Хав'єр де Дієго стверджує, що неочікуваний розрив став наслідком невдалих переговорів щодо умов контракту на 2026 рік, які велися протягом останніх днів. Водночас перший тренер гравця, Кіко Наварро, висловив припущення, що рішення про зміну наставника було прийняте оточенням тенісиста, а не самим Карлосом, оскільки той завжди відзначався винятковою лояльністю до своєї команди. Незважаючи на відхід Ферреро, який у соцмережах відверто зізнався, що хотів би продовжувати роботу, Алькарас не залишиться без фахової підтримки. Тренувальний процес, найімовірніше, очолить Самуель Лопес, технічний директор академії Ферреро, який уже має досвід успішної роботи з Карлосом, зокрема під час його виступів на Australian Open два роки тому.

Ця ротація відбувається у надзвичайно відповідальний період, адже незабаром стартує новий сезон і турнір у Мельбурні, де Алькарас має шанс стати наймолодшим в історії володарем «Кар’єрного шолома», перевершивши досягнення легендарного Рафаеля Надаля.

Нагадаємо, що італійський тенісист Яннік Сіннер здобув перемогу над лідером світового рейтингу, іспанцем Карлосом Алькарасом, у фінальному поєдинку Підсумкового турніру ATP. Незважаючи на виграний матч від італійця, Алькарас завершить 2025 рік як лідер світового рейтингу.