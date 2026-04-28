Модрич переніс операцію, але сподівається зіграти на п’ятому для себе Чемпіонаті світу

Святослав Василик
Святослав Василик
Модрич переніс операцію, але сподівається зіграти на п’ятому для себе Чемпіонаті світу
Лука Модрич планує зіграти на п’ятому Чемпіонаті світу
фото: AP

У легендарного хорвата шість тижнів на відновлення

Капітан збірної Хорватії та півзахисник італійського «Мілана» Лука Модрич успішно переніс хірургічне втручання після травми виличної кістки і сподівається зіграти на Чемпіонаті світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт «Мілана».

Що відомо про травму Модрича

Інцидент із травмою Модрича стався під час матчу італійської Серії А між «Міланом» та «Ювентусом» (0:0). 40-річний півзахисник отримав складний перелом лівої виличної кістки внаслідок зіткнення головами з півзахисником туринців Мануелем Локателлі.

Модрич залишив поле, а медичне обстеження підтвердило необхідність операції. У «Мілані» підтвердили, що Лука успішно переніс операцію.

У поточному сезоні Модрич провів за «Мілан» 35 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 3 результативні передачі.

Наразі «россонері» посідають третє місце у турнірній таблиці з 67 очками, ведучи боротьбу за збереження позицій у зоні Ліги чемпіонів. До завершення чемпіонату Італії залишилося чотири тури і Модрич вже не зможе допомогти клубу в матчах, що залишилися.

Чи зіграє Модрич на Мундіалі?

Попри серйозність пошкодження, у штабі збірної Хорватії розраховують на Модрича на Чемпіонаті світу 2026. У разі вчасного відновлення футболіст зможе виходити на поле у спеціальній захисній масці.

Головний тренер хорватської збірної Златко Даліч висловив упевненість у тому, що футболіст встигне відновитися до першого матчу групового етапу Мундіаля проти Англії, що запланований на 17 червня.

На груповому етапі чемпіонату світу збірна Хорватії виступатиме у групі L, де її суперниками, окрім Англії, стануть національні команди Гани та Панами.

Турнір стартує 11 червня, що залишає Модричу близько шести тижнів на повне відновлення. Чемпіонат світу 2026 для Луки може стати п'ятим у кар'єрі.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) має намір змінити правила дискваліфікації за жовті картки на Чемпіонаті світу 2026. Зазначається, що всі жовті картки анулюватимуться за підсумками групового етапу, а також після чвертьфіналів.

На попередніх Мундіалях жовті картки «зникали» лише після чвертьфіналу.

