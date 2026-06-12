Костюк визначився зі списком футболістів «Динамо», які пройдуть медогляд і готуватимуться до Ліги Європи

«Біло-сині» розпочинають підготовку до кваліфікації Ліги Європи

Сьогодні, 12 червня, частина гравців київського «Динамо» проходитиме традиційний медогляд перед стартом тренувальних зборів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт «Динамо Київ від Шурика».

«Біло-сині» зібралися не в повному складі – футболісти, які залучалися до національної та молодіжної збірних України, пішли у відпустку пізніше, тому отримали можливість приєднатися до команди вже в ході передсезонної підготовки.

В клініці не буде й легіонерів, які перебували за межами України і пройдуть медогляд в Австрії, де проходитиме підготовка команди до нового сезону в Прем'єр-лізі та Лізі Європи.

Головний тренер «Динамо» Ігор Костюк розраховує на 36 футболістів, проте наразі невідомо, чи всі з них вирушать до Австрії

Склад «Динамо» на передсезонні збори:

Воротарі : Руслан Нещерет, В’ячеслав Суркіс, Денис Ігнатенко, Борис Манько

: Руслан Нещерет, В’ячеслав Суркіс, Денис Ігнатенко, Борис Манько Захисники : Костянтин Вівчаренко, Владислав Дубінчак, Денис Попов, Крістіан Біловар, Тарас Михавко, Олександр Тимчик, Владислав Захарченко, Максим Коробов, Навін Малиш, Денис Дикий

: Костянтин Вівчаренко, Владислав Дубінчак, Денис Попов, Крістіан Біловар, Тарас Михавко, Олександр Тимчик, Владислав Захарченко, Максим Коробов, Навін Малиш, Денис Дикий Півзахисники : Володимир Бражко, Назар Волошин, Микола Шапаренко, Владислав Кабаєв, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко, Олександр Піхальонок, Микола Михайленко, Олександр Яцик, Кирило Осипенко, Богдан Редушко, Роман Саленко, Олексій Гусєв, Шола Огундана, Валентин Рубчинський, Аліу Тіаре, Джастін Лонвейк, Анхель Торрес

: Володимир Бражко, Назар Волошин, Микола Шапаренко, Владислав Кабаєв, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко, Олександр Піхальонок, Микола Михайленко, Олександр Яцик, Кирило Осипенко, Богдан Редушко, Роман Саленко, Олексій Гусєв, Шола Огундана, Валентин Рубчинський, Аліу Тіаре, Джастін Лонвейк, Анхель Торрес Нападники: Матвій Пономаренко, Владислав Герич, Едуардо Герреро, Владислав Бленуцє

У суботу, 13 червня, динамівці проведуть на своїй клубній базі в Конча-Заспі перше після відпустки тренування, а наступного дня «біло-сині» вирушать на збір, де будуть готуватись до старту в Лізі Європи.

Нагадаємо, київське «Динамо» презентувало домашній та виїзний комплекти форми на сезон 2026/27, дизайн яких натхнений багаторічною спадщиною клубу, його впізнаваною айдентикою та ключовими моментами в історії.

Нова форма поєднує класичні елементи клубного стилю із сучасним баченням футбольної естетики. Дев’ятий сезон поспіль New Balance виступає офіційним спортивним партнером «Динамо», щороку представляючи новий ексклюзивний дизайн ігрової форми клубу.