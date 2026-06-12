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Клуб Скапінцева завершив боротьбу у чемпіонаті Ізраїлю з баскетболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Клуб Скапінцева завершив боротьбу у чемпіонаті Ізраїлю з баскетболу
Дмитро Скапінцев у сезоні 2025/26 провів у чемпіонаті Ізраїлю 14 матчів

«Хапоель» Єрусалим Скапінцева програв «Хапоелю» Тель-Авів

«Хапоель» Єрусалим українця Дмитра Скапінцева програв «Хапоелю» Тель-Авів в півфінальній серії 0:3 і завершив сезон в чемпіонаті Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Спочатку «Хапоелю» Єрусалим присудили поразку у першій грі серії, яка була перервана через ракетну небезпеку за рахунку 67:77 після третьої чверті.

У третьому матчі серії чемпіонату Ізраїлю «Хапоель» Єрусалим програв 81:89. Український центровий Дмитро Скапінцев відіграв за єрусалимську команду 12 хвилин набрав 5 очок (2/3 двоочкові, 1/2 штрафні), зібрав 4 підбирання, віддав 1 передачу, поставив 1 блок-шот при 2 фолах.

Дмитро у сезоні 2025/26 провів у чемпіонаті Ізраїлю 14 матчів, у яких набирав у середньому 5.4 очка, робив 5.8 підбирання і 0.5 асиста.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: Дмитро Скапинцев баскетбол

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