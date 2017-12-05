МОК: підозр у порушенні антидопінгових правил досить для недопуску атлета на Олімпіаду

Міжнародний олімпійський комітет виступив з офіційною заявою щодо російських спортсменів

Підозра у порушенні антидопінгових правил є достатньою підставою для того, щоб не видати запрошення для участі в Олімпійських іграх. Про це під час телефонної прес-конференції заявив глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах. «Могли бути підозри й інформація з різних джерел, яка не задовольняла комісію. Наша мета – не



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Томас Бах. Фото EPA-EFE

Міжнародний олімпійський комітет виступив з офіційною заявою щодо російських спортсменів

Підозра у порушенні антидопінгових правил є достатньою підставою для того, щоб не видати запрошення для участі в Олімпійських іграх.

Про це під час телефонної прес-конференції заявив глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах.

«Могли бути підозри й інформація з різних джерел, яка не задовольняла комісію. Наша мета – не накладати санкції, а запросити на Ігри лише чистих російських спортсменів», - сказав він.

«Якщо спортсмена запросили, значить у комісії не було й сумніву», - додав Бах.

Раніше перший віце-президент Олімпійського комітету Росії (ОКР) Станіслав Поздняков повідомив, що МОК вирішив не запрошувати на Олімпіаду ряд провідних російських спортсменів, серед яких олімпійський чемпіон з біатлону Антон Шипулін, дворазовий чемпіон світу з лижних гонок Сергій Устюгов і шестиразовий олімпійський чемпіон з шорт-треку Віктор Ан.

Глава комісії МОК Валері Фурнейрон заявила, що відсутність спортсменів у списку запрошених для участі у зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані не обов'язково означає, що вони викриті у порушенні антидопінгових правил.

5 грудня минулого року МОК оголосив про призупинення членства ОКР через порушення антидопінгових правил на Олімпійських іграх 2014 року в Сочі.

Збірна Росії не зможе виступити на Олімпіаді-2018, проте чисті російські спортсмени зможуть виступити у Пхьончхані під олімпійським прапором і в статусі «олімпійський атлет з Росії».

МОК оголосить склад російської команди до 28 січня.