МОК: підозр у порушенні антидопінгових правил досить для недопуску атлета на Олімпіаду
- Сьогодні, 19:10
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Міжнародний олімпійський комітет виступив з офіційною заявою щодо російських спортсменів
Підозра у порушенні антидопінгових правил є достатньою підставою для того, щоб не видати запрошення для участі в Олімпійських іграх.
Про це під час телефонної прес-конференції заявив глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах.
«Могли бути підозри й інформація з різних джерел, яка не задовольняла комісію. Наша мета – не накладати санкції, а запросити на Ігри лише чистих російських спортсменів», - сказав він.
«Якщо спортсмена запросили, значить у комісії не було й сумніву», - додав Бах.
Раніше перший віце-президент Олімпійського комітету Росії (ОКР) Станіслав Поздняков повідомив, що МОК вирішив не запрошувати на Олімпіаду ряд провідних російських спортсменів, серед яких олімпійський чемпіон з біатлону Антон Шипулін, дворазовий чемпіон світу з лижних гонок Сергій Устюгов і шестиразовий олімпійський чемпіон з шорт-треку Віктор Ан.
Глава комісії МОК Валері Фурнейрон заявила, що відсутність спортсменів у списку запрошених для участі у зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані не обов'язково означає, що вони викриті у порушенні антидопінгових правил.
5 грудня минулого року МОК оголосив про призупинення членства ОКР через порушення антидопінгових правил на Олімпійських іграх 2014 року в Сочі.
Збірна Росії не зможе виступити на Олімпіаді-2018, проте чисті російські спортсмени зможуть виступити у Пхьончхані під олімпійським прапором і в статусі «олімпійський атлет з Росії».
МОК оголосить склад російської команди до 28 січня.