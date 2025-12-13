Головна Світ Політика
Ексрадник Трампа став консультантом російського «Лукойлу» – Politico

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Ексрадник Трампа Браян Ланза розпочав співпрацю з міжнародним підрозділом «Лукойлу»
Будучи радником Трампа під час кампанії 2024 року Браян Ланза закликав зосередитися на припиненні війни, а не на поверненні окупованих територій України 

Колишній старший радник Дональда Трампа Браян Ланза розпочав співпрацю з міжнародним підрозділом російської нафтової компанії «Лукойл». Ланза та його лобістська фірма долучилися до координації угоди, результатом якої стало відтермінування дедлайну на продаж іноземних активів компанії, встановленого Міністерством фінансів США. Тепер кінцевий термін продажу неросійських потужностей «Лукойлу» перенесено на 17 січня 2026 року, а головним претендентом на ці активи вважається американський банк Xtellus Partners. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Міжнародна мережа «Лукойлу» зі штаб-квартирою в Австрії охоплює нафтопереробні заводи, родовища та понад дві тисячі АЗС у всьому світі, зокрема понад 200 станцій на території Сполучених Штатів. Оскільки діяльність Ланзи формально не класифікується як політичне лобіювання інтересів іноземного уряду, він не зобов’язаний реєструватися як іноземний агент. Окрім роботи з російським енергогігантом, Ланза консультує такі корпорації, як Bank of America та Qualcomm. Поки що ні сам консультант, ні представники «Лукойлу» не надали офіційних коментарів щодо своєї співпраці.

Варто зауважити, що «Лукойл» перебуває під санкціями США, запровадженими через російську агресію. Допомога Ланзи у відтермінуванні продажу активів фактично дозволяє компанії продовжувати операційну діяльність на західних ринках. Браян Ланза відомий також своїми резонансними заявами щодо України: будучи радником Трампа під час кампанії 2024 року, він закликав зосередитися на припиненні війни, а не на поверненні окупованих територій. Зокрема, він називав деокупацію Криму «нереалістичною» метою, хоча згодом у команді Трампа наголосили, що ці тези були особистою думкою Ланзи, а не офіційною позицією майбутнього президента.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США тимчасово призупинило деякі санкції проти російського «Лукойлу», продовживши ліцензію на роботу його мережі АЗС до кінця квітня 2026 року. 

В Управлінні з контролю за іноземними активами (OFAC) зазначили, що рішення ухвалили для того, щоб «пом’якшити шкоду для споживачів і постачальників, які прагнуть здійснювати звичайні операції».

Як відомо, Управління з виконання фінансових санкцій Великої Британії (OFSI) видало генеральну ліцензію, що дозволяє продовження бізнес-операцій з компанією «Лукойл» та її дочірніми структурами. 

Російська нафтовидобувна компанія «Лукойл» погодилась продати свої міжнародні активи енергетичній трейдинговій компанії Gunvor Group. Серед її засновників – олігарх та соратник диктатора Володимира Путіна. 

Акції найбільших нафтових компаній Росії – «Роснефть» і «Лукойл» – різко обвалилися після запровадження нових санкцій США проти них та їхніх дочірніх структур. Загальні втрати компаній за кілька днів сягнули понад $5 млрд,

