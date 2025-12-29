«Вибори – лише перший крок». Лавров висунув перелік вимог до України

Лавров заявив, що «президентські повноваження Володимира Зеленського завершилися ще у травні 2024 року»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що вибори в Україні повинні стати обов’язковим елементом мирного врегулювання війни. Проте, за його словами, самі по собі вибори – не головне, адже Кремль наполягає на повному перегляді державної моделі України. Про це він заявив в інтерв'ю для росЗМІ, пише «Главком».

У відповідь на запитання щодо ролі виборів в Україні у контексті мирного врегулювання, глава МЗС РФ озвучив позицію Кремля, яка передбачає не просто зміну влади в Києві, а комплексну трансформацію української державності.

За словами Лаврова, повноваження президента України Володимира Зеленського «закінчилися ще у травні 2024 року», а нові вибори повинні стати умовою для укладання будь-яких мирних домовленостей. Москва вважає, що тільки нова влада, обрана «прозоро» і за участі «всіх політичних сил, включно з тими, хто перебуває в Росії», зможе вести переговори з РФ.

Водночас Лавров застеріг, що організація волевиявлення не має використовуватись як привід для «паузи» у бойових діях.

Лавров чітко дав зрозуміти, що вибори самі по собі нічого не вирішують. Основною умовою миру Росія вважає відновлення «правових основ» української державності, які відповідали б уявленням Кремля. Серед ключових вимог:

Нейтральний, позаблоковий і без’ядерний статус України.

Повна демілітаризація та «денацифікація».

Заборона на військову присутність НАТО на території України.

Гарантії прав російськомовних і захист «канонічного православ’я».

Визнання анексії Криму, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський надав розгорнутий коментар щодо можливості проведення президентських виборів та загальнонаціонального референдуму. За словами глави держави, Україна політично готова до демократичних процесів, проте Росія вже розгорнула дезінформаційну кампанію, щоб підірвати легітимність майбутнього волевиявлення.

До слова, вибори в Україні можуть відбутися шляхом гібридного голосування – онлайн та офлайн, аби забезпечити якомога вищу явку.

Нагадаємо, у п’ятницю, 26 грудня, відбулося перше засідання спеціальної робочої групи, яка займатиметься підготовкою законодавчих пропозицій щодо організації виборів та референдумів.

Як відомо, для проведення виборів в Україні необхідно внести зміни до законодавства. Наразі робота над законопроєктами покладається на Верховну Раду, а вибори можливі лише після встановлення відповідних мирних умов.

Зауважимо, проведення майбутніх виборів в Україні може обійтися державі у щонайменше 20 млрд грн. Останні президентські вибори у 2019 році коштували бюджету близько 2 млрд грн, однак нинішні розрахунки є значно вищими через інфляцію та нові умови.