Україна вже здобула 17 ліцензій на участь у зимових Олімпійських іграх

Українські спортсмени вибороли квоти у трьох видах спорту

Українські спортсмени вже здобули 17 ліцензій на участь у зимових Олімпійських іграх Мілан-Кортіна 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Національний олімпійський комітет України отримав офіційне підтвердження про здобуття 17 ліцензій для участі в XXV зимових Олімпійських іграх, які відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо.

На сьогодні українські спортсмени вибороли квоти у трьох видах спорту:

🔹біатлон – 10 ліцензій (5 чоловіків, 5 жінок);

🔸лижні гонки – 5 ліцензій (2 чоловіки, 3 жінки);

🔹гірськолижний спорт – 2 ліцензії (1 чоловік, 1 жінка).

Процес кваліфікаційного відбору триватиме до 18 січня 2026 року. Попереду в українських атлетів ще чимало стартів, де вони матимуть можливість вибороти олімпійські перепустки в інших видах спорту.

За прогнозами національних спортивних федерацій із зимових видів спорту, міжнародних федерацій та Міжнародного олімпійського комітету, очікується, що близько 40-45 українських спортсменів отримають право представляти нашу країну на Іграх Мілан-Кортіна 2026.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, Паралімпіада – з 6 по 15 березня.

На Олімпіаді-2028 році кількість спортсменок уперше в історії перевищить кількість спортсменів. Також в оновленій програмі з'явиться шість нових змішаних дисциплін.

Загальна квота спортсменів у Лос-Анджелесі буде такою самою, як і на Олімпіаді у Парижі 2024 року –10,5 тисяч осіб. Однак, жінки отримають 5333 місця, а чоловіки – 5167. Це будуть перші Олімпійські ігри в історії, на яких буде більше жінок, ніж чоловіків.

МОК також скоротив кількість чоловічих футбольних збірних на Олімпіаді-2028 року на користь жіночих. У жіночому футбольному турнірі візьмуть участь 16 команд, у чоловічому – лише 12.

Крім того, квота у жіночому водному поло буде збільшена з 10 до 12 команд, це відповідатиме кількості чоловічих збірних. У боксі буде додано ще одну додаткову жіночу вагову категорію – тепер і в чоловічому, і жіночому турнірі буде по сім дисциплін.

Серед інших важливих змін – збільшення учасників у баскетболі «три на три» до 24 команд; вперше буде розіграно індивідуальні медалі у трьох дисциплінах спортивного скелелазіння.

Також будуть представлені три види змагань з прибережного веслування. Крім того, до олімпійської програми увійшли дистанції 50 метрів брасом, батерфляєм та у плаванні на спині.

В оновленій програмі Олімпійських ігор 2028 з'явиться відразу шість нових змішаних дисциплін: стрільба з лука, спортивна гімнастика, легка атлетика (змішана естафета 4х100 м), веслування (змішана двійка-парна), гольф та настільний теніс.

Літні Олімпійські ігри пройдуть у Лос-Анджелесі з 14 по 30 липня 2028 року. Кількість комплектів нагород, які розіграють у США, становитиме 351 – на 22 більше, ніж у Парижі-2024.