Російський тренер з боротьби забив дружину до смерті, а потім пішов спати

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Російський тренер з боротьби забив дружину до смерті, а потім пішов спати
Пара виховувала разом трьох дітей

У поліції чоловік заявив, що нібито «вчинив злочин у стані афекту» і що дружина «сама довела його до цього»

Російський ресурси повідомили, що у Тиві тренер з вільної боротьби Кежік Кара-Сал жорстоко вбив власну дружину. Про це інформує «Главком».

Трагедія сталася в ніч із 20 на 21 жовтня 2025 року в Чадані. Того дня 34-річний тренер з вільної боротьби Кежик Кара-Сал жорстоко побив свою дружину Ай-Суу Кара-Сал у дворі їхнього приватного будинку. У цей час у будинку перебували троє їхніх маленьких дочок.

За словами родичів, тієї ночі тренер випивав разом з другом. Повернувшись додому, чоловік одразу вступив у конфлікт із дружиною, і Ай-Суу, рятуючись від нього, вибігла босоніж у двір і сховалась у сараї з вугіллям. Але чоловік знайшов її, витяг за волосся у двір, завдаючи ударів руками та ногами.

Коли жінка перестала подавати ознаки життя, він переніс її тіло до сараю. Після цього ліг спати.

Вранці Кежик відвіз дітей до школи та дитячого садка, вирушив на роботу, а вдень написав явку з повинною, перед цим проконсультувавшись із адвокатом.

У поліції він заявив, що нібито «вчинив злочин у стані афекту» і що дружина «сама довела його до цього».

Наразі чоловік перебуває у слідчому ізоляторі. Суд відправив його під арешт на два місяці.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

