Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія відмовилася виплачувати компенсацію Грузії за порушення прав людини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Росія відмовилася виплачувати компенсацію Грузії за порушення прав людини
Російська Федерація має виплатити Грузії понад 253 млн євро
фото: російські ЗМІ

Москва стверджує, що не визнає будь-яких рішень ЄСПЛ після того, як її у березні 2022 року вигнали з Ради Європи

Російська Федерація не виконуватиме рішення Європейського суду з прав людини щодо виплати Грузії 253 млн євро компенсації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова.

Пєсков назвав рішення Європейського суду «окремою субстанцією». «Рішення виконувати не будемо», – додав він.

Росія заявила про невизнання будь-яких рішень ЄСПЛ після того, як її у березні 2022 року вигнали з Ради Європи. При цьому суд зазначає, що має юрисдикцію над усіма справами, які були подані до виходу Росії.

Як відомо, Російська Федерація має виплатити Грузії понад 253 млн євро за порушення прав людини, спричинені так званим «зміцненням лінії розмежування» після війни 2008 року. Рішення у справі «Грузія проти Росії (IV)» суд ухвалив ще у квітні 2024 року, а сьогодні, 14 жовтня, уточнив розмір компенсацій. Суд встановив систематичний характер порушень Європейської конвенції з прав людини з боку Росії. Серед них – надмірне застосування сили, тортури та жорстоке поводження, незаконні затримання, обмеження свободи пересування та доступу до будинків, землі та родин, а також заборона на навчання грузинською мовою.

Компенсації присуджено більш як 29 тис. постраждалих. Суд зазначив, що уряд Грузії має впродовж 18 місяців після отримання виплат від Росії створити ефективний механізм розподілу компенсацій між постраждалими.

ЄСПЛ також зазначив, що Комітет міністрів Ради Європи продовжує здійснювати нагляд за виконанням рішень суду щодо Росії. Згідно зі статтею 46 (обов’язкова сила та виконання постанов), Росія, як і раніше, зобов’язана виконувати рішення щодо подій, які відбулися до 16 вересня 2022 року – дати, коли вона перестала бути учасником Європейської конвенції про захист прав людини.

Варто зазначити, що російська влада неодноразово заявляла, що не виконуватиме рішень ЄСПЛ, ухвалених після 16 березня 2022 року.

Позов був поданий Грузією до ЄСПЛ 21 серпня 2018 року. У ньому йшлося про «масові утиски грузинського населення», а також про «адміністративну практику затримань, нападів та вбивств» на неконтрольованих центральною владою територіях та вздовж адміністративних кордонів із ними. Йшлося, зокрема, про загибель Арчила Татунашвілі, Гігі Відхозорія та Давида Башарулі.

Раніше Європейський суд із прав людини зобовʼязав Росію виплатити Грузії €129 млн за порушення прав людини на окупованих територіях. Адже росіяни напали на Грузію влітку 2008 року й окупували Абхазію та Південну Осетію.

Читайте також:

Теги: ЄСПЛ росія Грузія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому Путіну не вистачить ресурсів для війни у 2026 році
Часів Яр, Покровськ, Торецьк: чому битва за Донбас затягнеться на роки
21 вересня, 20:32
Зеленський зазначив, що РФ все одно на власні втрати, тому необхідний «потужний поштовх», щоб змусити її до миру
Зеленський: Україна очікує, що США підштовхнуть Росію до мирних переговорів
24 вересня, 00:48
Трамп протягом тривалого часу дуже розчарований Путіним та надсилає дуже сильний сигнал
The Washington Post пояснив, чому Трамп почав критикувати Росію
26 вересня, 03:31
Десантний корабель Балтійського флоту перебував лише за 12 км від узбережжя Лангеланда
Провокація дронами: поблизу Данії знайдено російський військовий корабель
26 вересня, 14:46
Наслідки удару по Запоріжжю
Масована атака на Україну: головне за ніч
28 вересня, 06:26
Дрони атакували Сумщину
На Сумщині російський дрон вбив родину з двома маленькими дітьми
30 вересня, 07:27
Порушення повітряного простору Естонії Росією: реакція НАТО
Порушення повітряного простору Естонії Росією: реакція НАТО
19 вересня, 19:24
Таталіна прибрала лайк, який був під дописом з російським військовим гаслом «своих не бросаем»
Прихильниця Путіна, яка хоче на Олімпіаду, почала зачищати соцмережі
23 вересня, 13:03
Аскаров до того, як став окупантом, працював тренером-викладачем дитячого хокейного клубу «Коркіно-ЮХЛ»
ЗСУ на фронті знищили дитячого хокейного тренера
25 вересня, 12:23

Політика

Генсек НАТО висміяв російських льотчиків і моряків
Генсек НАТО висміяв російських льотчиків і моряків
Росія отримала з Італії сировину для виробництва «Іскандерів»
Росія отримала з Італії сировину для виробництва «Іскандерів»
Росія відмовилася виплачувати компенсацію Грузії за порушення прав людини
Росія відмовилася виплачувати компенсацію Грузії за порушення прав людини
Пентагон розробив план передачі Україні ракет Tomahawk – NYT
Пентагон розробив план передачі Україні ракет Tomahawk – NYT
Системи Patriot та артилерія. Німеччина оголосила про додаткову допомогу Україні
Системи Patriot та артилерія. Німеччина оголосила про додаткову допомогу Україні
На кордоні між Пакистаном та Афганістаном спалахнули нові бої: десятки загиблих
На кордоні між Пакистаном та Афганістаном спалахнули нові бої: десятки загиблих

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua