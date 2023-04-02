Молдовські фанати вивісили банер на підтримку України у війні з Росією
«Русскій мір» несе сльози, кров та жах тим, хто сліпий»
Фанати кишиневського «Зімбру» вивісили банер на підтримку України на матчі чемпіонату Молдови проти тираспольського «Шерифа».
«Русскій мір» несе сльози, кров та жах тим, хто сліпий. Молдова 1992, Грузія 1992/2008, Україна 2014/2022», – було написано на банері.
Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду заявила, що Росія хоче використати її країну проти України так само, як Кремль зараз використовує Білорусь.
Як повідомляв «Главком», ЄС відправить спеціальну цивільну місію до Молдови, яка буде сприяти підвищенню стійкості країни до гібридних загроз.
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