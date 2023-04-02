Молдовські фанати вивісили банер на підтримку України у війні з Росією

«Русскій мір» несе сльози, кров та жах тим, хто сліпий»

Фанати кишиневського «Зімбру» вивісили банер на підтримку України на матчі чемпіонату Молдови проти тираспольського «Шерифа».

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«Русскій мір» несе сльози, кров та жах тим, хто сліпий. Молдова 1992, Грузія 1992/2008, Україна 2014/2022», – було написано на банері.

Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду заявила, що Росія хоче використати її країну проти України так само, як Кремль зараз використовує Білорусь.

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Як повідомляв «Главком», ЄС відправить спеціальну цивільну місію до Молдови, яка буде сприяти підвищенню стійкості країни до гібридних загроз.