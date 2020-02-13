Молода українка вперше в кар’єрі стала призеркою чемпіонату Європи з боротьби (відео)



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У 2015 році Ангеліна Лисак була чемпіонкою світу і Європи серед кадетів UWW

Ангеліна Лисак раніше добре «пошуміла» на кадетсько-молодіжному рівні

Львів’янка Ангеліна Лисак принесла Україні третю нагороду чемпіонату Європи-2020 з жіночої боротьби.

Щойно в Римі Ангеліна в сутичці за третє місце у ваговій категорії до 59 кг перемогла на туше німкеню Лауру Мертенс.

Днем раніше торішня призерка чемпіонатів світу та Європи серед молоді до 23-х років Лисак у першій сутичці перемогла 10:4 срібну призерку торішніх Європейських ігор Ельміру Ґамбарову із Азербайджану.

У чвертьфіналі Ангеліна поступилася 0:8 Анастасії Нічіті із Молдови, яка здобула чимало титулів на юніорсько-молодіжному рівні, а торік уже стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи і Європейських ігор серед дорослих. На цей раз Нічіта дійшла до фіналу й відповідно дала другий шанс нашій борчині.

Сьогодні, 13 лютого, на старті втішного турніру Лисак достроково перемогла угорку Рамону Ґаламбош – 10:0, що й вивело її у бронзовий фінал.

Нагадаємо, що трохи раніше перших дві нагороди чемпіонату Європи-2020 українській збірній з жіночої боротьби принесли Оксана Лівач (до 50 кг) і Соломія Винник (до 55 кг).

Також сьогодні за бронзу боротиметься чемпіонка світу-2018 Алла Черкасова (до 68 кг).