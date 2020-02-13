Юна українка Соломія Винник несподівано стала віце-чемпіонкою Європи (відео)
Вихованка чернівецької боротьби дебютувала на турнірах такого рівня серед дорослих
Вихованка чернівецької боротьби Соломія Винник, яка зараз тренується у Львові, стала віце-чемпіонкою Європи з боротьби.
Щойно в Римі (Італія) Соломія у ваговій категорії до 55 кілограмів поступилася у фіналі чемпіонці Європи-2014 серед юніорок, бронзовій призерці чемпіонату світу Ользі Хорошавцевій із РФ. Сутичка завершилася за дві хвилини. Спершу росіянка заробила два бали, перевівши українку в партер, а потім провела два поспіль ідентичних кидки вартістю чотири бали кожен - 0:10.
Вчора, 12 лютого чемпіонка Європи-2018 серед кадетів Соломія Винник свої перші на такому рівні дорослі змагання розпочала з перемоги 11:5 над туркенею Бедігою Ґун.
У півфіналі Соломія перемогла 10:9 молдованку Маріану Дараґуцан.
Нагадаємо, що раніше першу медаль чемпіонату Європи-2020 українській збірній принесла представниця найлегшої категорії Оксана Лівач. Також сьогодні Ангеліна Лисак (до 59 кг) і Алла Черкасова (до 68 кг) боротимуться за бронзу.