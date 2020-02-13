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    Юна українка Соломія Винник несподівано стала віце-чемпіонкою Європи (відео)

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    Соломія Винник вперше боролася на дорослих змаганнях такого рівня - Юна українка Соломія Винник несподівано стала віце-чемпіонкою Європи (відео)
    Соломія Винник вперше боролася на дорослих змаганнях такого рівня
    UWW

    Вихованка чернівецької боротьби дебютувала на турнірах такого рівня серед дорослих

    Вихованка чернівецької боротьби Соломія Винник, яка зараз тренується у Львові, стала віце-чемпіонкою Європи з боротьби.

    Щойно в Римі (Італія) Соломія у ваговій категорії до 55 кілограмів поступилася у фіналі чемпіонці Європи-2014 серед юніорок, бронзовій призерці чемпіонату світу Ользі Хорошавцевій із РФ. Сутичка завершилася за дві хвилини. Спершу росіянка заробила два бали, перевівши українку в партер, а потім провела два поспіль ідентичних кидки вартістю чотири бали кожен - 0:10.

    Вчора, 12 лютого чемпіонка Європи-2018 серед кадетів Соломія Винник свої перші на такому рівні дорослі змагання розпочала з перемоги 11:5 над туркенею Бедігою Ґун.

    У півфіналі Соломія перемогла 10:9 молдованку Маріану Дараґуцан.

    Нагадаємо, що раніше першу медаль чемпіонату Європи-2020 українській збірній принесла представниця найлегшої категорії Оксана Лівач. Також сьогодні Ангеліна Лисак (до 59 кг) і Алла Черкасова (до 68 кг) боротимуться за бронзу.

     Читайте також: Як сестри-львів’янки допомогли Україні перемогти Росію в боротьбі. Відео драматичних сутичок
    чемпіонат Європи жіноча боротьба Бедіга Ґун Соломія Винник Ольга Хорошавцева Маріана Дараґуцан
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